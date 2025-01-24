Годовой отчет мэра Львова Садового — сколько потратили на армию

Андрей Садовый отчитывается за проделанную в течение года работу. Фото: Новини.LIVE

Мэр Львова Андрей Садовый представил громаде годовой отчет. На встречу пригласили чиновников, военных, медиков и не только.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Марта Байдака в пятницу, 24 января.

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Отчет о проделанной работе за 2024 год Андрей Садовый провел в помещении паркинга социального жилья для пациентов Unbroken, которое откроют уже через две недели. Это первое в Украине социальное жилье для людей, пострадавших от войны. В комплексе будет восемь домов на 196 квартир. Здесь смогут жить пациенты, которые ожидают протезирования и проходят реабилитацию, а также их родные.

Как отметил Андрей Садовый, в прошлом году из бюджета города на помощь украинским защитникам выделили более 2 млрд грн. Мэр Львова добавил, что город еженедельно покупает оборудование и помогает военным деньгами. Такая тенденция продолжится и в этом году.

"Минимум миллиард мы также потратим на помощь Вооруженным Силам", — отметил Садовый.

Мэр Львова Андрей Садовый отчитывается за проделанную работу. Фото: Новини.LIVE

На мероприятие пригласили чиновников, военных, медиков, депутатов местных и районных советов. Также присутствовали художники и священнослужители. Принесли на отчет Андрея Садового и любимца Левчика.

Кот Левчик на годовом отчете мэра Львова. Фото: Новини.LIVE

Приглашенные на мероприятие гости. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый ранее сообщал, что ремонт домов, поврежденных из-за ракетного обстрела, завершен на 70%. Он поблагодарил всех, кто способствовал восстановлению.

Ранее мы уже писали о том, что в течение 2024 года во Львове сделали масштабную замену водопроводных сетей. Заменили 34,3 км трубопроводов разных диаметров.

