Контрабанда з Росії — на Львівщину намагалися ввезти 4 тонни ворожих автозапчастин
На українсько-польському кордоні митники виявили три вантажівки, які намагалися незаконно ввезти партію російських автозапчастин на Львівщину. Увесь вантаж, а це близько 4 тонн або 900 одиниць автомобільних деталей прикордонники вилучили.
Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook у суботу, 16 березня.
Затримання вантажівок на кордоні з російськими автозапчастинами
Прикордонники зупинили на КПП "Краківець" три вантажних "Мерседеса", які везли заборонений товар. Як заявили водії фур, вони нібито везли вироби з чорних металів та запчастини, які виготовлені в Китаї.
Однак під час додаткової перевірки оглядова група виявила понад 900 штук автомобільних запчастин російського маркування.
"За цим фактом складено протокол. Складові до авто, загальною вагою 4 тони, вилучили працівники митниці. Вартість запчастин буде встановлено додатково", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники зупинили нелегальне перевезення тютюнових виробів через державний кордон. Контрабандисти намагалися переправити сигарети на БпЛА.
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