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Контрабанда з Росії — на Львівщину намагалися ввезти 4 тонни ворожих автозапчастин

16 березня 2024 18:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Контрабанда з Росії — на Львівщину намагалися ввезти 4 тонни ворожих автозапчастин
Вантажівка з російськими автозапчастинами. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На українсько-польському кордоні митники виявили три вантажівки, які намагалися незаконно ввезти партію російських автозапчастин на Львівщину. Увесь вантаж, а це близько 4 тонн або 900 одиниць автомобільних деталей прикордонники вилучили.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook у суботу, 16 березня.

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Прикордонники зупинили на КПП "Краківець" три вантажних "Мерседеса", які везли заборонений товар. Як заявили водії фур, вони нібито везли вироби з чорних металів та запчастини, які виготовлені в Китаї.

Однак під час додаткової перевірки оглядова група виявила понад 900 штук автомобільних запчастин російського маркування.

"За цим фактом складено протокол. Складові до авто, загальною вагою 4 тони, вилучили працівники митниці. Вартість запчастин буде встановлено додатково", — йдеться в повідомленні.

Вилучені автозапчастини РФ
Вилучені автозапчастини РФ. Фото: ДПСУ
Прикордонник біля вантажівки
Прикордонник біля вантажівки. Фото: ДПСУ
Вилучені автозапчастини РФ
Вилучені автозапчастини РФ. Фото: ДПСУ
Вилучені автозапчастини РФ
Вилучені автозапчастини РФ. Фото: ДПСУ
Вилучені автозапчастини РФ
Вилучені автозапчастини РФ. Фото: ДПСУ
Вантажівки, що перевозили контрабанду
Вантажівки, що перевозили контрабанду. Фото: ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники зупинили нелегальне перевезення тютюнових виробів через державний кордон. Контрабандисти намагалися переправити сигарети на БпЛА.

Також ми писали, що у Львові суд визнав винним Олександра Ненича у контрабанді мобільної техніки. Йдеться про техніку Apple. Чоловіка оштрафували на 1,4 млн грн.

Польща
контрабанда
авто
Україна
Львівська область
прикордонники
вантажівки
ДПСУ
запчастини

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