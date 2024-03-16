Контрабанда из России — на Львовщину пытались ввезти 4 тонны вражеских автозапчастей
На украинско-польской границе таможенники обнаружили три грузовика, которые пытались незаконно ввезти партию российских автозапчастей на Львовщину. Весь груз, а это около 4 тонн, или 900 единиц, автомобильных деталей, пограничники изъяли.
Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook в субботу, 16 марта.
Задержание грузовиков на границе с российскими автозапчастями
Пограничники остановили на КПП "Краковец" три грузовых "Мерседеса", которые ввозили запрещенный товар. Как заявили водители фур, они якобы ввозили изделия из черных металлов и запчасти, изготовленные в Китае.
Однако в ходе дополнительной проверки обзорная группа обнаружила более 900 штук автомобильных запчастей российской маркировки.
"По этому факту составлен протокол. Комплектующие к автомобилю общим весом 4 тонны изъяли работники таможни. Стоимость запчастей будет установлена дополнительно", — говорится в сообщении.
Напомним, на Закарпатье пограничники остановили нелегальную перевозку табачных изделий через государственную границу. Контрабандисты пытались переправить сигареты на БпЛА.
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