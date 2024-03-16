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Контрабанда из России — на Львовщину пытались ввезти 4 тонны вражеских автозапчастей

16 марта 2024 18:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Контрабанда из России — на Львовщину пытались ввезти 4 тонны вражеских автозапчастей
Грузовик с российскими автозапчастями. Фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На украинско-польской границе таможенники обнаружили три грузовика, которые пытались незаконно ввезти партию российских автозапчастей на Львовщину. Весь груз, а это около 4 тонн, или 900 единиц, автомобильных деталей, пограничники изъяли.

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook в субботу, 16 марта.

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Пограничники остановили на КПП "Краковец" три грузовых "Мерседеса", которые ввозили запрещенный товар. Как заявили водители фур, они якобы ввозили изделия из черных металлов и запчасти, изготовленные в Китае.

Однако в ходе дополнительной проверки обзорная группа обнаружила более 900 штук автомобильных запчастей российской маркировки.

"По этому факту составлен протокол. Комплектующие к автомобилю общим весом 4 тонны изъяли работники таможни. Стоимость запчастей будет установлена дополнительно", — говорится в сообщении.

Удалены автозапчасти РФ
Изъятые автозапчасти РФ. Фото: ГПСУ
Пограничник у грузовика
Пограничник возле грузовика. Фото: ГПСУ
Удалены автозапчасти РФ
Изъятые автозапчасти РФ. Фото: ГПСУ
Удалены автозапчасти РФ
Изъятые автозапчасти РФ. Фото: ГПСУ
Удалены автозапчасти РФ
Изъятые автозапчасти РФ. Фото: ГПСУ
Грузовики, перевозившие контрабанду
Грузовики, перевозившие контрабанду. Фото: ГПСУ
Скриншот сообщения ГНСУ
Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, на Закарпатье пограничники остановили нелегальную перевозку табачных изделий через государственную границу. Контрабандисты пытались переправить сигареты на БпЛА.

Также мы писали, что во Львове суд признал виновным Александра Ненича в контрабанде мобильной техники. Речь идет о технике Apple. Мужчину оштрафовали на 1,4 млн грн.

Польша
контрабанда
авто
Украина
Львовская область
пограничники
грузовики
ГПСУ
запчасти

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