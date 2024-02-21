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У Львові оштрафували чоловіка на 1,4 млн грн за контрабанду техніки Apple

21 лютого 2024 02:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Львові оштрафували чоловіка на 1,4 млн грн за контрабанду техніки Apple
Митники виявили в чоловіка техніку Apple. Фото: zaxid.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Галицький районний суд Львова визнав винним Олександра Ненича у контрабанді мобільної техніки. Йдеться про навушники, ноутбуки, планшети від Apple, а також кілька фотокамер, об'єктивів, ігрові консолі інших фірм. Чоловіка оштрафували на 1,4 млн грн.

Про це повідомляє Zaxid.net у вівторок, 20 лютого.

Що відомо про справу контрабандиста техніки Apple та інших виробників

Згідно з постановою суду від лютого 2024 року, подія відбулася на початку вересня 2023 у пункті пропуску Грушів. Ненич їхав в Україну на авто з платформою, на якій були ще два автомобілі. Під час митного огляду він зазначив у декларації, що перевозить: 9 смартгодинників Garmin, GPS-навігатор, 3 медіаплеєри Nvidia Shield TV Pro, 2 інтернет-камери, 8 фотокамер Sony, 30 навушників True Wireless та 2 планшети Apple.

Митники виявили в чоловіка техніку Apple
Митники виявили в чоловіка техніку Apple. Фото: zaxid.net
Митники виявили в чоловіка техніку Apple
Митники виявили в чоловіка техніку Apple. Фото: zaxid.net

Крім того, митники виявили ще 250 навушників Apple, планшети та ноутбуки цього бренду, а також фотокамери брендів Fujifilm та Sony, ігрові консолі Nintendo Switch, об’єктиви та навушники Sony та іншу незадекларовану техніку. Це все водій розіпхав по авто в надії проїхати — у ніші для зберігання інструментів, під капотом, під сидінням і т.д. Митники вилучили техніку та відкрили справу.

Митники виявили в чоловіка техніку Apple
Митники виявили в чоловіка техніку Apple. Фото: zaxid.net

Яке рішення ухвалив суд

Під час судового засідання адвокат Ненича заявив, що протокол про порушення митних правил є неправомірним. За його словами, немає достатніх доказів, що його клієнт перевозив техніку в важкодоступних місцях та що хотів її приховати.

Митники виявили в чоловіка техніку Apple
Митники виявили в чоловіка техніку Apple. Фото: zaxid.net
Митники виявили в чоловіка техніку Apple
Митники виявили в чоловіка техніку Apple. Фото: zaxid.net

Суд визнав чоловіка винним у порушенні закону і наклав на нього штраф у розмірі 50% вартості вилученого товару, яка становить 1,4 млн грн (повна вартість 2,9 млн грн) згідно з експертним висновком. Чоловіку надається можливість повернути вилучений товар або вивезти його з України. Постанову можна оскаржити.

Що ще перевозять контрабандою

Нагадаємо, що нещодавно митники спіймали ще одного поціновувача техніки Apple на кордоні з Польщею. У 61-річного пенсіонера вилучили 158 смартфонів iPhone 15 загальною сумою у понад 8 мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що чернівчанин намагався з Польщі завезти до України 34 незадекларовані системи Starlink на суму 1 мільйон гривень. Водночас чоловік переконував митників, що везе лише металевий ящик і холодильник.

Додамо, що на Волині викрили канал незаконного переміщення контрафактних цигарок до Польщі. Їх передавали за допомогою безпілотників.

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закон
контрабанда
телефони
Україна
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митниця
навушники

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