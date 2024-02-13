Львівські митники вилучили незадекларованих Starlink на мільйон гривень
Мешканець Чернівецької області намагався з Польщі завезти до України незадекларовані системи Starlink на суму один мільйон гривень. При цьому він намагався переконати митників, що везе лише металевий ящик і холодильник.
Про це повідомила пресслужба Львівської митниці.
Незаконно перевозив Starlink
"41-річний житель Чернівецької області, прямуючи з Польщі через пункт пропуску "Шегині-Медика", для проходження митного контролю обрав смугу руху "червоний коридор", де вказав, що переміщує лише вживані металевий ящик і холодильник", — говориться у повідомленні.
Митники розповіли, що під час огляду мікроавтобуса "Mercedes-Benz", в багажному відділенні було виявлено 34 супутникові системи Starlink, а також медобладнання торгових марок "Visiometrics" і "AEONMED".
За даним фактом посадовці митниці склали протокол про порушення митних правил. Йдеться про недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський підписав закон №10321-1 про внесення змін до Податкового кодексу, які приводять низку норм у відповідність до ЗУ "Про Митний тариф України". Цей документ істотно знижує вартість розмитнення для окремих категорій автомобілів.
Нагадуємо, що у пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею львівські митники вилучили у 61-річного пенсіонера з Львівської області 158 смартфонів iPhone 15 загальною сумою у понад 8 мільйонів гривень.
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