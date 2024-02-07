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Львівські митники вилучили у пенсіонера 158 iPhone 15

7 лютого 2024 17:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Львівські митники вилучили у пенсіонера 158 iPhone 15
Митник перевіряє конфісковані IPhone 15. Фото: Львівська митниця
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею львівські митники вилучили у 61-річного пенсіонера з Львівської області 158 смартфонів iPhone 15, загальною сумою у понад вісім мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Львівської митниці у середу, 7 січня.

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Як заявили митники, інцидент трапився вчора, 6 лютого, на КПП "Краківець". Керманич заїхав на територію України з Польщі о 23:40.

Львівські митники вилучили у пенсіонера 158 iPhone 15
Митники знайшли контрабандні IPhone. Джерело: Львівська митниця

Під час огляду легковика вони виявили 158 смартфонів iPhone 15 Pro Max, які чоловік ховав під обшивками машини та в інших конструктивних порожнинах транспортного засобу.

Львівські митники вилучили у пенсіонера 158 iPhone 15
Митник оглядає автомобіль. Джерело: Львівська митниця

Заради вилучення американських ґаджетів, митники демонтували сидіння, обшивку дверей та дно салону. 

Львівські митники вилучили у пенсіонера 158 iPhone 15
Вилучені смартфони IPhone 15. Джерело: Львівська митниця

За фактом контрабанди, митники склали протокол про порушення митних правил, а ґаджети та автомобіль вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали інспектора митного поста Львівської митниці, який організував корупційну схему на оформленні посилок. Водночас у Кабміні схвалили законопроєкт, де пропонується поновити документальні митні перевірки з початку березня, як зобовʼязання української влади перед МВФ.

кордон
контрабанда
Україна
Львівська область
смартфон
митниця

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