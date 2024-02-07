Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Львовские таможенники изъяли у пенсионера 158 iPhone 15 arrow

Львовские таможенники изъяли у пенсионера 158 iPhone 15

7 февраля 2024 17:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Львовские таможенники изъяли у пенсионера 158 iPhone 15
Таможенник проверяет конфискованные IPhone 15. Фото: Львовская таможня
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей львовские таможенники изъяли у 61-летнего пенсионера из Львовской области 158 смартфонов iPhone 15, общей суммой более восьми миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни в среду, 7 января.

Читайте также:

Таможенники изъяли у пенсионера нелегально ввезенные смартфоны

Как заявили таможенники, инцидент произошел вчера, 6 февраля, на КПП "Краковец". Водитель заехал на территорию Украины из Польши в 23:40.

Львовские таможенники изъяли у пенсионера 158 iPhone 15
Таможенники обнаружили контрабандные IPhone. Источник: Львовская таможня

Во время осмотра легковой машины они обнаружили 158 смартфонов iPhone 15 Pro Max, которые мужчина прятал под обшивками авто, и в других конструктивных полостях транспортного средства.

Львовские таможенники изъяли у пенсионера 158 iPhone 15
Таможенник осматривает автомобиль. Источник: Львовская таможня

Ради изъятия американских гаджетов, таможенники демонтировали сиденья, обшивку дверей и дно салона.

Львовские таможенники изъяли у пенсионера 158 iPhone 15
Изъятые смартфоны IPhone 15. Источник: Львовская таможня

По факту контрабанды таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, а гаджеты и автомобиль изъяли до решения суда.

Напомним, ранее правоохранители задержали инспектора таможенного поста Львовской таможни, организовавшего коррупционную схему на оформлении посылок. В то же время, в Кабмине одобрили законопроект, где предлагается возобновить документальные таможенные проверки с начала марта, как обязательство украинской власти перед МВФ.

граница
контрабанда
Украина
Львовская область
смартфон
таможня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме