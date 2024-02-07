Львовские таможенники изъяли у пенсионера 158 iPhone 15

Таможенник проверяет конфискованные IPhone 15. Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей львовские таможенники изъяли у 61-летнего пенсионера из Львовской области 158 смартфонов iPhone 15, общей суммой более восьми миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни в среду, 7 января.

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Как заявили таможенники, инцидент произошел вчера, 6 февраля, на КПП "Краковец". Водитель заехал на территорию Украины из Польши в 23:40.

Таможенники обнаружили контрабандные IPhone. Источник: Львовская таможня

Во время осмотра легковой машины они обнаружили 158 смартфонов iPhone 15 Pro Max, которые мужчина прятал под обшивками авто, и в других конструктивных полостях транспортного средства.

Таможенник осматривает автомобиль. Источник: Львовская таможня

Ради изъятия американских гаджетов, таможенники демонтировали сиденья, обшивку дверей и дно салона.

Изъятые смартфоны IPhone 15. Источник: Львовская таможня

По факту контрабанды таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, а гаджеты и автомобиль изъяли до решения суда.

Напомним, ранее правоохранители задержали инспектора таможенного поста Львовской таможни, организовавшего коррупционную схему на оформлении посылок. В то же время, в Кабмине одобрили законопроект, где предлагается возобновить документальные таможенные проверки с начала марта, как обязательство украинской власти перед МВФ.