Львовские таможенники изъяли у пенсионера 158 iPhone 15
В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей львовские таможенники изъяли у 61-летнего пенсионера из Львовской области 158 смартфонов iPhone 15, общей суммой более восьми миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни в среду, 7 января.
Таможенники изъяли у пенсионера нелегально ввезенные смартфоны
Как заявили таможенники, инцидент произошел вчера, 6 февраля, на КПП "Краковец". Водитель заехал на территорию Украины из Польши в 23:40.
Во время осмотра легковой машины они обнаружили 158 смартфонов iPhone 15 Pro Max, которые мужчина прятал под обшивками авто, и в других конструктивных полостях транспортного средства.
Ради изъятия американских гаджетов, таможенники демонтировали сиденья, обшивку дверей и дно салона.
По факту контрабанды таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, а гаджеты и автомобиль изъяли до решения суда.
Напомним, ранее правоохранители задержали инспектора таможенного поста Львовской таможни, организовавшего коррупционную схему на оформлении посылок. В то же время, в Кабмине одобрили законопроект, где предлагается возобновить документальные таможенные проверки с начала марта, как обязательство украинской власти перед МВФ.
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