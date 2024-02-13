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Львовские таможенники изъяли незадекларированных Starlink на миллион гривен

13 февраля 2024 23:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Львовские таможенники изъяли незадекларированных Starlink на миллион гривен
Вытученные у нарушителя Starlink. Фото: Львовская таможня
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Житель Черновицкой области пытался из Польши завезти в Украину незадекларированные систем Starlink на сумму один миллион гривен. При этом он пытался убедить таможенников, что везет только металлический ящик и холодильник.

Об этом сообщила прессслужба Львовской таможни.

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"41-летний житель Черновицкой области, следуя из Польши через пункт пропуска "Шегини-Медика", для прохождения таможенного контроля выбрал полосу движения "красный коридор", где указал, что перемещает только подержанные металлический ящик и холодильник", — говорится в сообщении.

Таможенники рассказали, что во время осмотра микроавтобуса "Mercedes-Benz", в багажном отделении было обнаружено 34 спутниковых системы Starlink, а также медоборудование торговых марок "Visiometrics" и "AEONMED".

По данному факту должностные лица таможни составили протокол о нарушении таможенных правил. Речь идет о недекларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины.

контрабанда
Изъяты у нарушителя старлинки. Фото: Львовская таможня
контрабанда
Изъятое у нарушителей имущество. Фото: Львовская таможня

Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал закон №10321-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс, приводящих ряд норм в соответствии с ЗУ "О Таможенном тарифе Украины". Этот документ существенно снижает стоимость растаможки для отдельных категорий автомобилей.

Напоминаем, что в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей львовские таможенники изъяли у 61-летнего пенсионера из Львовской области 158 смартфонов iPhone 15 общей суммой более восьми миллионов гривен.

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Украина
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