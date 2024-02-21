Во Львове оштрафовали мужчину на 1,4 млн грн за контрабанду техники Apple

Таможенники обнаружили у мужчины технику Apple. Фото: zaxid.net

Галицкий районный суд Львова признал виновным Александра Ненича в контрабанде мобильной техники. Речь идет о наушниках, ноутбуках, планшетах от Apple, а также нескольких фотокамерах, объективах, игровых консолях других фирм. Мужчину оштрафовали на 1,4 млн грн.

Об этом сообщает Zaxid.net во вторник, 20 февраля.

Что известно о деле контрабандиста техники Apple и других производителей

Согласно постановлению суда от февраля 2024 года, событие произошло в начале сентября 2023 года в пункте пропуска Грушев. Ненич ехал в Украину на авто с платформой, на которой находились еще два автомобиля. Во время таможенного осмотра он отметил в декларации, что перевозит: 9 смарт-часов Garmin, GPS-навигатор, 3 медиаплеера Nvidia Shield TV Pro, 2 интернет-камеры, 8 фотокамер Sony, 30 наушников True Wireless и 2 планшета Apple.

Таможенники обнаружили у мужчины технику Apple. Фото: zaxid.net

Таможенники обнаружили у мужчины технику Apple. Фото: zaxid.net

Кроме того, таможенники обнаружили еще 250 наушников Apple, планшеты и ноутбуки этого бренда, фотокамеры брендов Fujifilm и Sony, игровые консоли Nintendo Switch, объективы и наушники Sony и другую незадекларированную технику. Это все водитель распихал по авто в надежде проехать — в нише для хранения инструментов, под капотом, под сиденьем и т.д. Таможенники изъяли технику и открыли дело.

Таможенники обнаружили у мужчины технику Apple. Фото: zaxid.net

Какое решение принял суд

Во время судебного заседания адвокат Ненича заявил, что протокол о нарушении таможенных правил неправомерен. По его словам, нет достаточных доказательств, что его клиент перевозил технику в труднодоступных местах и хотел ее скрыть.

Таможенники обнаружили у мужчины технику Apple. Фото: zaxid.net

Таможенники обнаружили у мужчины технику Apple. Фото: zaxid.net

Суд признал мужчину виновным в нарушении закона и наложил на него штраф в размере 50% стоимости изъятого товара, которая составляет 1,4 млн грн (полная стоимость 2,9 млн грн) согласно экспертному заключению. Мужчине предоставляется возможность вернуть изъятый товар или вывезти его из Украины. Постановление можно оспорить.

Что еще перевозят контрабандой

Напомним, что недавно таможенники поймали еще одного ценителя техники Apple на границе с Польшей. У 61-летнего пенсионера изъяли 158 смартфонов iPhone 15 общей суммой более 8 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что черновчанин пытался из Польши завезти в Украину 34 незадекларированных системы Starlink на сумму 1 миллион гривен. В то же время мужчина убеждал таможенников, что везет только металлический ящик и холодильник.

Добавим, что на Волыни разоблачили канал незаконного перемещения контрафактных сигарет в Польшу. Их передавали с помощью беспилотников.