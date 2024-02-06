Ракетний удар по Яворівському полігону — підозрюваному у коригуванні Косторного вогню продовжили арешт

Олександр Косторний. Фото: Іванка Дусько/Громадське Львів

Галицький районний суд продовжив термін тримання під вартою фігуранту, якого підозрюють у коригуванні вогню по Яворівському полігону на Львівщині 13 березня 2022 року, Олександру Косторному. Він отримав ще 60 діб і перебуватиме під вартою до 5 квітня 2024 року. Внаслідок ракетного удару ворога по Міжнародному центру миротворчості та безпеки загинули понад 50 військових.

Про це повідомляє Суспільне у вівторок, 6 лютого.

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Косторний мав давати покази у справі, проте відмовився, заявивши, що не мав можливості ознайомитись з матеріалами. Він аргументував це браком часу і відсутністю технічних можливостей.

"Я хочу засвідчити ті факти, в яких мене звинувачують, і підготувати відповідь на ці звинувачення", — сказав Косторний.

На підставі цього суддя вчергове оголосив перерву у справі до 22 лютого.

Що відомо про Олександра Косторного

Це — 73-річний експрацівник КДБ, якого підозрюють у держзраді та передаванні даних російським спецслужбам. Сам він винним себе не вважає і стверджує, що надсилав товаришу схему території, де збирає гриби.

Нагадаємо, у січні цього року Служба безпеки України викрила російського пособника, який допоміг ФСБ РФ завербувати коригувальника ударів по Яворівському полігону. СБУ вдалося зібрати докази на екслідера забороненої партії "Русский блок", який співпрацює з РФ. За інформацією ЗМІ, йдеться про Олександра Свистунова.