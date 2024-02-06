Ракетный удар по Яворивскому полигону — подозреваемому в корректировке Косторного огня продлили арест

Корректировал огонь по Яворивскому полигону — подозреваемому продолжили арест
Галицкий районный суд продлил срок содержания под стражей фигуранта, подозреваемого в корректировке огня по Яворивскому полигону на Львовщине 13 марта 2022 года, Александру Косторному. Он получил еще 60 суток и будет находиться под стражей до 5 апреля 2024 года. В результате ракетного удара врага по Международному центру миротворчества и безопасности погибли более 50 военных.
Об этом сообщает Суспільне во вторник, 6 февраля.
Что известно о деле корректировки огня по Яворивскому полигону
Косторный должен был давать показания по делу, однако отказался, заявив, что не имел возможности ознакомиться с материалами. Он аргументировал это нехваткой времени и отсутствием технических возможностей.
"Я хочу засвидетельствовать те факты, в которых меня обвиняют, и подготовить ответ на эти обвинения", — сказал Косторный.
На основании этого судья в очередной раз объявил перерыв по делу до 22 февраля.
Что известно об Александре Косторном
Это — 73-летний экс-работник КГБ, подозреваемый в госизмене и передаче данных российским спецслужбам. Сам он виновным себя не считает и утверждает, что посылал товарищу схему территории, где собирает грибы.
Напомним, в январе этого года Служба безопасности Украины разоблачила российского пособника, который помог ФСБ РФ завербовать корректировщика ударов по Яворивскому полигону. СБУ удалось собрать доказательства экс-лидеру запрещенной партии "Русский блок", сотрудничающему с РФ. По информации СМИ, речь идет об Александре Свистунове.
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