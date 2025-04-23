У Львові хочуть змінити вулицю Винниченка — чи підтримують ініціативу українці

Вулиця Винниченка у Львові. Фото: Новини.LIVE

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький офіційно звернувся до міської ради з пропозицією перейменувати вулицю Володимира Винниченка, де сьогодні розташована обласна військова адміністрація. Формулювання чітке — через неоднозначну роль цієї постаті в історії України. Але ця ініціатива знову розділила містян: хтось "за", хтось — "вже досить тих перейменувань".

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи варто перейменовувати вулицю Винниченка.

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Перейменування вулиці Винниченка у Львові

Більшість опитаних вважає, що варто змінити назву на честь новітніх героїв — захисників або полеглих воїнів. Водночас інша частина мешканців вважає, що перейменування зараз — не на часі.

"Я вважаю, що потрібно перейменовувати. Сьогодні українські вулиці мають бути названі іменами новітніх героїв. Потрібно задуматись над теперішньою нашою історією", — каже жінка.

"А чому і ні. Варто перейменовувати. Я б назвала на честь військового, який щось зробив для нашої країни", — додає опитана львів'янка.

"Це не найголовніше зараз в Україні. Ця вся бюрократія тягне за собою певні наслідки. Краще б замки у Львові відреставровували", — говорить дівчина.

"Це не на часі сьогодні. Як на мене, коли перейменовують вулиці, то потрібно робити громадські обговорення", — ділиться думками жінка.

"На мою думку, зараз це не найголовніше питання. Нам потрібно зупинити війну і на це нам треба спрямовувати наш час та можливості", — наголошує жінка.

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