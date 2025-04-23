Во Львове хотят изменить улицу Винниченко — поддерживают ли инициативу украинцы

Улица Винниченко во Львове. Фото: Новости.LIVE

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий официально обратился в городской совет с предложением переименовать улицу Владимира Винниченко, где сегодня расположена областная военная администрация. Формулировка четкая — из-за неоднозначной роли этой фигуры в истории Украины. Но эта инициатива снова разделила горожан: кто-то "за", кто-то — "уже достаточно тех переименований".

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова стоит ли переименовывать улицу Винниченко.

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Большинство опрошенных считает, что стоит изменить название в честь новейших героев — защитников или павших воинов. В то же время другая часть жителей считает, что переименование сейчас — не время.

"Я считаю нужно переименовывать. Сегодня украинские улицы должны быть названы именами новейших героев. Нужно задуматься над нынешней нашей историей", — говорит женщина

"А почему бы и нет. Стоит переименовывать, я бы назвала в честь военного, который что-то сделал для нашей страны", — добавляет опрошенная львовянка.

"Это не самое главное сейчас в Украине, эта вся бюрократия влечет за собой определенные последствия. Лучше бы замки во Львове отреставрировали", — говорит девушка.

"Это не ко времени сегодня. Как по мне, когда переименовывают улицы то нужно делать общественные обсуждения", — делится мыслями женщина.

"По моему мнению, сейчас это не самый главный вопрос. Нам нужно остановить войну и на это нам надо направлять наше время и возможности", — отмечает женщина.

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