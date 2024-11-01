Порушення прав дітей на Львівщині — Лубінець зробив заяву

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що тиждень тому відбувся моніторинговий візит до дитячого притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА. Під час візиту, який провели його колеги спільно з представниками громадських організацій, виявлено численні порушення прав дітей.

Про це Лубінець повідомив у четвер, 31 жовтня.

Читайте також:

Порушення прав дітей на Львівщині

Омбудсмен зазначив, що дітей поміщають в ізолятор як форму покарання, і в одному з випадків діти провели там 5 днів. Адміністрація закладу аргументує це, тим що діти симулюють хворобу, проте залишати неповнолітніх без нагляду за зачиненими дверима є неприйнятним.

Деякі діти перебувають у притулку понад встановлений термін у 90 днів, а деякі — більше 2-х років. Лікарі закладу практикують медицину без ліцензії, що є грубим правопорушенням. Служби у справах дітей Львівської та Запорізької ОВА не виявляють активності в координації дій на захист дітей, переведених зі статусом ВПО.

Реформа деінституціалізації фактично ігнорується: лише 4 з 44 дітей, які залишили притулок у 2023 році, потрапили до патронатних сімей. Решта направлені до інституційних закладів.

Лубінець заявив, що направив звіт про виявлені порушення відповідним державним органам. А також подав вимогу до Львівської та Запорізької ОВА з закликом усунути виявлені порушення протягом місяця.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили реабілітаційний центр, де знущалися з дітей: над вихованцями здійснювали насильство — фізичне, психологічне та сексуальне. Нацполіція та місцева служба у справах дітей про це знали, проте протягом року не реагували.

Раніше Лубінець повідомляв, що на Закарпатті експлуатували дітей та вимагали кошти, відомо про факт побиття хлопця директором закладу.