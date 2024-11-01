Порушення прав дітей на Львівщині — Лубінець зробив заяву

Лубінець заявив про нові порушення прав дитини на Львівщині
Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що тиждень тому відбувся моніторинговий візит до дитячого притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА. Під час візиту, який провели його колеги спільно з представниками громадських організацій, виявлено численні порушення прав дітей.
Про це Лубінець повідомив у четвер, 31 жовтня.
Порушення прав дітей на Львівщині
Омбудсмен зазначив, що дітей поміщають в ізолятор як форму покарання, і в одному з випадків діти провели там 5 днів. Адміністрація закладу аргументує це, тим що діти симулюють хворобу, проте залишати неповнолітніх без нагляду за зачиненими дверима є неприйнятним.
Деякі діти перебувають у притулку понад встановлений термін у 90 днів, а деякі — більше 2-х років. Лікарі закладу практикують медицину без ліцензії, що є грубим правопорушенням. Служби у справах дітей Львівської та Запорізької ОВА не виявляють активності в координації дій на захист дітей, переведених зі статусом ВПО.
Реформа деінституціалізації фактично ігнорується: лише 4 з 44 дітей, які залишили притулок у 2023 році, потрапили до патронатних сімей. Решта направлені до інституційних закладів.
Лубінець заявив, що направив звіт про виявлені порушення відповідним державним органам. А також подав вимогу до Львівської та Запорізької ОВА з закликом усунути виявлені порушення протягом місяця.
Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили реабілітаційний центр, де знущалися з дітей: над вихованцями здійснювали насильство — фізичне, психологічне та сексуальне. Нацполіція та місцева служба у справах дітей про це знали, проте протягом року не реагували.
Раніше Лубінець повідомляв, що на Закарпатті експлуатували дітей та вимагали кошти, відомо про факт побиття хлопця директором закладу.
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