Нарушение прав детей во Львовской области — Лубинец сделал заявление

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что неделю назад состоялся мониторинговый визит в детский приют Службы по делам детей Львовской ОВА. Во время визита, проведенного его коллегами совместно с представителями общественных организаций, выявлены многочисленные нарушения прав детей.

Об этом Лубинец сообщил в четверг, 31 октября.

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Омбудсмен отметил, что детей помещают в изолятор как форму наказания и в одном из случаев дети провели там 5 дней. Администрация заведения аргументирует это тем, что дети симулируют болезнь, однако оставлять несовершеннолетних без присмотра за закрытыми дверями неприемлемо.

Некоторые дети находятся в приюте сверх установленного срока в 90 дней, а некоторые – более 2-х лет. Врачи заведения практикуют медицину без лицензии, что является грубым правонарушением. Службы по делам детей Львовской и Запорожской ОВО не проявляют активности в координации действий по защите детей, переведенных со статусом ВПЛ.

Реформа деинституциализации фактически игнорируется: только 4 из 44 детей, покинувших убежище в 2023 году, попали в патронатные семьи. Остальные направлены в институционные учреждения.

Лубинец заявил, что направил отчет об обнаруженных нарушениях соответствующим государственным органам. А также потребовал Львовской и Запорожской ОВА с призывом устранить выявленные нарушения в течение месяца.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили реабилитационный центр, где издевались над детьми: над воспитанниками совершали насилие — физическое, психологическое и сексуальное. Нацполиция и местная служба по делам детей об этом знали, однако в течение года не реагировали.

Ранее Лубинец сообщал, что в Закарпатье эксплуатировали детей и требовали средств , известно о факте избиения парня директором заведения.