Графіки відключення світла у Львові на сьогодні, 20 липня — прогноз Укренерго

Дівчина працює під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 20 липня, майже не будуть застосовувати. Світла може не бути по дві години переважно в другій половині дня.

Про це повідомляє АТ "Львівобленерго" у Telegram.

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Коли не буде світла у Львові 20 липня

За даними енергетиків, для Львівської області скасовано графіки відключення світла.

"Відновлення графіку відключень відбудеться за окремим розпорядженням", — попередили в Львівобленерго.

Однак світло все ж вимикатимуть ненадовго переважно після 13:00.

Графіки відключення світла у львівській області 20 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укренерго уточнили, що з 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Де знайти графіки відключення для Львівської області

Детальніше дізнатися про графіки відключення світла для своєї вулиці можна перейшовши за посиланням спільним для Львова та області.

Закликаємо економно споживати електроенергію та не використовувати енергоємні прилади з 06:00 до 09:00, а також з 17:00 до 23:00, щоб не перевантажувати енергосистему. По змозі краще перенести роботу таких приладів з 23:00 до 06:00.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як пережити спеку під час відключень світла

Щоб вижити в літню спеку без електроприладів, рекомендуємо скористатися низкою простих порад:

Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Не користуйтеся г азовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. Використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни .

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте . Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00 .

. Пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню. Зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою. Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг , використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату. Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.

Дівчина страждає від спеки. Фото: expert.in.ua

Коли припинять вимикати світло

Нагадаємо, Міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що, попри вимкнення світла у сірих зонах графіків, ситуація з електроенергією покращиться найближчим часом.

Водночас голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян прогнозує зменшення обсягів відключень світла після спеки.