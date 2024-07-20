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Львів без відключень світла — енергетики здивували втішними змінами графіків сьогодні

20 липня 2024 00:23
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Львові на сьогодні, 20 липня — прогноз Укренерго
Дівчина працює під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 20 липня, майже не будуть застосовувати. Світла може не бути по дві години переважно в другій половині дня. 

Про це повідомляє АТ "Львівобленерго" у Telegram.

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За даними енергетиків, для Львівської області скасовано графіки відключення світла

"Відновлення графіку відключень відбудеться за окремим розпорядженням", — попередили в Львівобленерго.

Однак світло все ж вимикатимуть ненадовго переважно після 13:00.

Графіки відключення світла у Львівській області 20 липня
Графіки відключення світла у львівській області 20 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укренерго уточнили, що з 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень.

Графіки відключення світла 20 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Де знайти графіки відключення для Львівської області

Детальніше дізнатися про графіки відключення світла для своєї вулиці можна перейшовши за посиланням спільним для Львова та області.

Закликаємо економно споживати електроенергію та не використовувати енергоємні прилади з 06:00 до 09:00, а також з 17:00 до 23:00, щоб не перевантажувати енергосистему. По змозі краще перенести роботу таких приладів з 23:00 до 06:00.

Де подивитись графіки відключення світла
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як пережити спеку під час відключень світла

Щоб вижити в літню спеку без електроприладів, рекомендуємо скористатися низкою простих порад:

  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
Як вижити в спеку без світла
Дівчина страждає від спеки. Фото: expert.in.ua

Коли припинять вимикати світло

Нагадаємо, Міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що, попри вимкнення світла у сірих зонах графіків, ситуація з електроенергією покращиться найближчим часом.

Водночас голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян прогнозує зменшення обсягів відключень світла після спеки.

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