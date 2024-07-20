Графики отключения света во Львове на сегодня, 20 июля — прогноз Укрэнерго

Львов без отключений света — энергетики удивили утешительными изменениями графиков сегодня
Графики отключения света во Львове сегодня, 20 июля, почти не будут применяться. Света может не быть по два часа преимущественно во второй половине дня.
Об этом сообщает АО "Львовоблэнерго" в Telegram.
Когда не будет света во Львове 20 июля
По данным энергетиков, для Львовской области отменены графики отключения света.
"Восстановление графика отключений состоится по отдельному распоряжению", — предупредили в Львовоблэнерго.
Однако свет все же будут выключаться ненадолго в основном после 13:00.
В Укрэнерго уточнили, что с 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений.
Где найти графики отключения для Львовской области
Детальнее узнать о графиках отключения света для своей улицы можно перейдя по ссылке общей для Львова и области.
Призываем экономно потреблять электроэнергию и не использовать энергоемкие приборы с 06:00 до 09:00, а также с 17:00 до 23:00, чтобы не перегружать энергосистему. По возможности лучше перенести работу таких приборов с 23:00 до 06:00.
Как пережить жару во время отключения света
Чтобы выжить в летнюю жару без электроприборов, рекомендуем воспользоваться рядом простых советов:
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т. п., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
Когда прекратят выключать свет
Напомним, Министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что, несмотря на выключение света в серых зонах графиков, ситуация с электроэнергией улучшится в ближайшее время.
В то же время глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян прогнозирует уменьшение объемов отключений света после жары.
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