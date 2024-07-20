Графики отключения света во Львове на сегодня, 20 июля — прогноз Укрэнерго

Девушка работает во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света во Львове сегодня, 20 июля, почти не будут применяться. Света может не быть по два часа преимущественно во второй половине дня.

Об этом сообщает АО "Львовоблэнерго" в Telegram.

Читайте также:

Когда не будет света во Львове 20 июля

По данным энергетиков, для Львовской области отменены графики отключения света.

"Восстановление графика отключений состоится по отдельному распоряжению", — предупредили в Львовоблэнерго.

Однако свет все же будут выключаться ненадолго в основном после 13:00.

Графика отключения света во львовской области 20 июля. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укрэнерго уточнили, что с 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Где найти графики отключения для Львовской области

Детальнее узнать о графиках отключения света для своей улицы можно перейдя по ссылке общей для Львова и области.

Призываем экономно потреблять электроэнергию и не использовать энергоемкие приборы с 06:00 до 09:00, а также с 17:00 до 23:00, чтобы не перегружать энергосистему. По возможности лучше перенести работу таких приборов с 23:00 до 06:00.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как пережить жару во время отключения света

Чтобы выжить в летнюю жару без электроприборов, рекомендуем воспользоваться рядом простых советов:

Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

— светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т. п., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

и т. п., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда. Используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны .

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте . Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00 .

. Пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.

, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию. Увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой. Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк , используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.

, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату. Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.

Девушка страдает от жары. Фото: expert.in.ua

Когда прекратят выключать свет

Напомним, Министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что, несмотря на выключение света в серых зонах графиков, ситуация с электроэнергией улучшится в ближайшее время.

В то же время глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян прогнозирует уменьшение объемов отключений света после жары.