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Львов без отключений света — энергетики удивили утешительными изменениями графиков сегодня

20 июля 2024 00:23
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света во Львове на сегодня, 20 июля — прогноз Укрэнерго
Девушка работает во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света во Львове сегодня, 20 июля, почти не будут применяться. Света может не быть по два часа преимущественно во второй половине дня.

Об этом сообщает АО "Львовоблэнерго" в Telegram.

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По данным энергетиков, для Львовской области отменены графики отключения света.

"Восстановление графика отключений состоится по отдельному распоряжению", — предупредили в Львовоблэнерго.

Однако свет все же будут выключаться ненадолго в основном после 13:00.

Графики отключения света во Львовской области 20 июля
Графика отключения света во львовской области 20 июля. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укрэнерго уточнили, что с 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений.

Графики отключения света 20 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Где найти графики отключения для Львовской области

Детальнее узнать о графиках отключения света для своей улицы можно перейдя по ссылке общей для Львова и области.

Призываем экономно потреблять электроэнергию и не использовать энергоемкие приборы с 06:00 до 09:00, а также с 17:00 до 23:00, чтобы не перегружать энергосистему. По возможности лучше перенести работу таких приборов с 23:00 до 06:00.

Где посмотреть графики отключения света
Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как пережить жару во время отключения света

Чтобы выжить в летнюю жару без электроприборов, рекомендуем воспользоваться рядом простых советов:

  • Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
  • Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т. п., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
  • Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
  • Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
  • Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
  • Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
  • Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
  • Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
Как выжить в жару без света
Девушка страдает от жары. Фото: expert.in.ua

Когда прекратят выключать свет

Напомним, Министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что, несмотря на выключение света в серых зонах графиков, ситуация с электроэнергией улучшится в ближайшее время.

В то же время глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян прогнозирует уменьшение объемов отключений света после жары.

Львов электроэнергия Львовская область сфера энергетики Укрэнерго отключения света свет блэкаут Электричество

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