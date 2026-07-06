Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дача
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Львів накриють грози: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Львів накриють грози: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 18:12
Погода у Львові 7 липня — грози, шквали і пожежна небезпека
Сильний вітер на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 7 липня, у Львові та області очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, грози та поривчастий вітер. Синоптики також оголосили жовтий рівень небезпечності через несприятливі погодні явища.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові на 7 липня

Синоптики прогнозують, що вночі місцями, а вдень по всій території області пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер буде південно-західний, швидкістю 9–14 м/с, вдень подекуди його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі в області становитиме +10...+15 °С, а вдень — +19...+24 °С.

У Львові температура повітря вночі становитиме +12...+14 °С, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +21...+23 °С. Однак вдень очікуються пориви південно-західного вітру до 15–20 м/с. Під час дощу можливе погіршення видимості.

Попередження про небезпечні явища

У Львові та місцями по області завтра прогнозуються грози й сильні пориви вітру. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Читайте також:
null
Попередження про небезпечні явища у Львові та області. Фото: Львівський РЦГМ

Крім того, 7 липня на більшій частині Львівської області, за винятком гірських районів, зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас). У гірській місцевості прогнозують низький (1-й клас) та середній (3-й клас) рівні пожежної небезпеки.

null
Пожежна небезпека у Львові та області 7 липня. Фото: Львівський РЦГМ

За даними синоптиків, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання.

Як писали Новини.LIVE, на Львівщині знайшли кишкову паличку у озері Задорожнє. Купатися у водоймі заборонили до 7 липня. 

Також ми повідомляли, що у Львові чоловік відкрив стрілянину на вулиці. Крім того, він погрожував зброєю дівчині в одному з населених пунктів Львівщини.

погода Львів гроза
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації