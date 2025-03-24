Конкурс "Найкращий двірник Львова-2025" - список переможців

Щорічний конкурс на звання "Найкращого двірника Львова-2025". Фото: Новини.LIVE

У Львові підбили підсумки щорічного конкурсу на звання "Найкращого двірника Львова-2025". Цьогоріч мешканці подали 85 кандидатів. А перемогу здобула двірниця з Личаківського району. За неї проголосувало 327 мешканців.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Цього року звання найкращої двірниці Львова виборола Іванна Кучма з Личаківського району. За неї віддали голоси 327 мешканців. Жінка працює у будинку на вул. Тракт Глинянський, 55 та вже п’ять років доглядає прибудинкову територію.

Переможниця отримала подяку від громади, грошову премію 20 тисяч гривень та туристичну подорож.

"Двірник — це не просто людина, яка підмітає двір. Це люди, які щоранку роблять наше місто кращим. Це ті, хто першими зустрічають день, незалежно від погоди. Ми вдячні їм за цю працю", — зазначив мер Львова Андрій Садовий, який особисто нагородив переможців.

До слова, Іванні Кучмі — 64 роки, вона працює двірником із 2020 року. До цього 12 років була оператором на АЗС, а ще раніше 26 років працювала на Львівській овочевій фабриці ВАТ "Агрофірма Провесінь" тепличницею.

Нагородження Іванни Кучми. Фото: Новини.LIVE

"Я дуже дякую своїм мешканцям, що голосували. Важливо бачити результат своєї праці, коли чисто, коли мешканці дякують. Я щаслива", — каже двірниця.

Окрім головного переможця, визначили найкращих двірників кожного району. Ось вони:

Сихівський район — Марія Орищин (ОСББ "МЖК ПОСТУП", вул. Драгана, 4) — 307 голосів

Шевченківський район — Валентина Орабович (ЛКП "Рясне-402", вул. Т. Шевченка, 366) — 305 голосів

Галицький район — Микола Юрченко (ЛКП "ШРП Галицького району", вул. Винниченка-Кривоноса) — 122 голоси

Франківський район — Світлана Маслюк (ОСББ "Володимира Великого, 125", вул. Володимира Великого, 125) — 83 голоси

Залізничний район — Едуард Діденко (ЛКП "Сигнівка", вул. С. Петлюри, 51, 53) — 71 голос

Усі переможці отримали грошову премію 10 тисяч гривень та вікендовий тур на Закарпаття.

Нагородження Миколи Юрченка. Фото: Новини.LIVE

Нагородження Марії Орищин. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми раніше писали, за що у Києві судили двірника.

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