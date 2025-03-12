Садовий закликав львів'ян проголосувати за кращого педагога та двірника міста

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Мешканці Львова мають нагоду відзначити найкращих педагогів та двірників міста в рамках спеціальних конкурсів. Призери за результатами голосування отримають заохочувальні призи та грошову винагороду.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Читайте також:

Львівські школярі можуть обрати найкращого педагога міста

Андрій Садовий зазначив, що близько 56 тисяч львівських школярів вже визначили своїх улюблених учителів у рамках програми підтримки освітян. Переможців голосування обирають як учні, так і професійне журі. Найкращі викладачі отримуватимуть щомісячну премію у розмірі 15 тисяч гривень протягом року.

"Переможці, яких обирають учні та професійне журі, протягом року отримуватимуть щомісячну премію до зарплати — 15 тисяч гривень! Ми розуміємо, що педагогам потрібні гідні зарплати вже зараз, але зміни впроваджуємо поступово. Починаємо з найкращих!" — написав Садовий.

Голосування за найкращого двірника Львова

Також триває популярний серед львів’ян конкурс "Найкращий двірник чи двірничка Львова — 2025". Цього року за звання змагаються 85 кандидатів, які щодня дбають про чистоту та затишок міста.

Голосування триває до 16 березня, і мешканці можуть віддати свій голос за тих, хто, на їхню думку, заслуговує на цю відзнаку, за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий показав, як працюватимуть підіймачі для людей, які пересуваються на кріслах колісних.

Також у Львіській міській раді прозвітували, чи вдалося владнати проблему з поповненням картки ЛеоКарт для проїзду в громадському транспорті.