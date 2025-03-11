Львівавтодор усунув проблему з поповненням ЛеоКарт

У Садового відповіли, чи можуть львів'яни поповнювати ЛеоКарт
У Львові пасажири громадського транспорту зіткнулися з проблемою у поповненні карток "ЛеоКарт". Відтепер, вносити кошти на картку можна знову без технічних збоїв.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
ЛеоКарт знову можна поповнювати коштами
Фахівці ЛКП "Львівавтодор" усунули тимчасові затримки із зарахуванням коштів на баланс карток ЛеоКарт. Відтепер поповнення відбувається у звичному режимі, а всі платежі, здійснені напередодні, поступово зараховуються на рахунки користувачів.
Як поповнити ЛеоКарт для проїзду в громадському транспорті
У підприємстві нагадують, що поповнити баланс ЛеоКарт можна зручними способами: через сайт Eshop ЛеоКарт, сервіси EasyPay, а також у Центрах туристичної інформації. Останні розташовані на площі Ринок у будівлі Ратуші (вхід за фонтаном Нептуна) та на площі Двірцевій біля Головного залізничного вокзалу Львова.
Нагадаємо, нещодавно у Львівській мерії прокоментували хід реконструкції будинків, які постраждали внаслідок обстрілу.
Також Андрій Садовий показав підіймачі у підземному переході для маломобільних груп населення.
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