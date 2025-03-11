Львівавтодор усунув проблему з поповненням ЛеоКарт

Розрахунок карткою у громадському транспорті у Львові. Фото: ЛМР/Роман Балюк

У Львові пасажири громадського транспорту зіткнулися з проблемою у поповненні карток "ЛеоКарт". Відтепер, вносити кошти на картку можна знову без технічних збоїв.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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ЛеоКарт знову можна поповнювати коштами

Фахівці ЛКП "Львівавтодор" усунули тимчасові затримки із зарахуванням коштів на баланс карток ЛеоКарт. Відтепер поповнення відбувається у звичному режимі, а всі платежі, здійснені напередодні, поступово зараховуються на рахунки користувачів.

Як поповнити ЛеоКарт для проїзду в громадському транспорті

У підприємстві нагадують, що поповнити баланс ЛеоКарт можна зручними способами: через сайт Eshop ЛеоКарт, сервіси EasyPay, а також у Центрах туристичної інформації. Останні розташовані на площі Ринок у будівлі Ратуші (вхід за фонтаном Нептуна) та на площі Двірцевій біля Головного залізничного вокзалу Львова.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській мерії прокоментували хід реконструкції будинків, які постраждали внаслідок обстрілу.

Також Андрій Садовий показав підіймачі у підземному переході для маломобільних груп населення.