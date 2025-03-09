Садовий презентував перші підіймачі в підземному переході Львова

Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovy

Мер Львова Андрій Садовий показав перші підіймачі в підземному переході. За його словами, поки це пілотний проєкт.

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.

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Підіймачі в підземках Львова

"Площа Митна дуже красива, а з доступністю тепер стала ще й зручною для всіх", — наголосив Садовий.

Він заявив, що уже зрозуміла необхідність продовжувати проєкт, оскільки в місті є місця, де не можна обійтися без підіймача.

Оновлений перехід тестували хлопці з організації "Група активної реабілітації".

"Так, це недешево. Так, це необхідно!" — додав мер.

Нагадаємо, Садовий повідомив, що підписано меморандум між міськрадою, ОВА, Держспецзв'язку, Концерном радіомовлення та Львівською Архиєпархією, який закріплює повернення Церкві Митрополичих садів та бібліотеки Шептицького.

Також Садовий запропонував створення моніторингових груп для оцінки ефективності управлінських процесів у виконавчих органах міськради.