Садовый презентовал первые подъемники в подземном переходе Львова

Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovy

Мэр Львова Андрей Садовый показал первые подъемники в подземном переходе. По его словам, пока это пилотный проект.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.

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"Площадь Мытная очень красивая, а с доступностью теперь стала еще и удобной для всех", — подчеркнул Садовый.

Он заявил, что уже понятна необходимость продолжать проект, поскольку в городе есть места, где нельзя обойтись без подъемника.

Обновленный переход тестировали парни из организации "Группа активной реабилитации".

"Да, это недешево. Да, это необходимо!" — добавил мэр.

Напомним, Садовый сообщил, что подписан меморандум между горсоветом, ОВА, Госспецсвязи, Концерном радиовещания и Львовской Архиепархией, который закрепляет возвращение Церкви Митрополичьих садов и библиотеки Шептицкого.

Также Садовый предложил создание мониторинговых групп для оценки эффективности управленческих процессов в исполнительных органах горсовета.