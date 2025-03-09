Садовый презентовал первые подъемники в подземном переходе Львова

Садовый показал первые подъемники в подземном переходе
Мэр Львова Андрей Садовый показал первые подъемники в подземном переходе. По его словам, пока это пилотный проект.
Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.
Подъемники в подземках Львова
"Площадь Мытная очень красивая, а с доступностью теперь стала еще и удобной для всех", — подчеркнул Садовый.
Он заявил, что уже понятна необходимость продолжать проект, поскольку в городе есть места, где нельзя обойтись без подъемника.
Обновленный переход тестировали парни из организации "Группа активной реабилитации".
"Да, это недешево. Да, это необходимо!" — добавил мэр.
Напомним, Садовый сообщил, что подписан меморандум между горсоветом, ОВА, Госспецсвязи, Концерном радиовещания и Львовской Архиепархией, который закрепляет возвращение Церкви Митрополичьих садов и библиотеки Шептицкого.
Также Садовый предложил создание мониторинговых групп для оценки эффективности управленческих процессов в исполнительных органах горсовета.
Читайте Новини.LIVE!