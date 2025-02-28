Садовий ініціював аудит виконавчих органів Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Міський голова Львова Андрій Садовий ініціював створення моніторингових груп, які оцінюватимуть ефективність управлінських процесів у виконавчих органах міськради. Відповідне розпорядження він підписав 21 лютого 2025 року, зазначивши, що це спрямовано на вдосконалення роботи мерії та покращення управлінських рішень.

Про це йдеться у розпорядженні Андрія Садового.

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Згідно з документом, дві групи працюватимуть у юридичному департаменті та в управлінні комунальної власності міськради. Вони аналізуватимуть організаційну структуру підрозділів, ефективність прийняття управлінських рішень, систему контролю, оцінку роботи співробітників, рівень цифровізації процесів, взаємодію між підрозділами та можливі ризики, що впливають на їхню діяльність.

Очолювати моніторингову групу в управлінні правової роботи юридичного департаменту буде директорка департаменту економічного розвитку Інна Свистун, а в управлінні комунальної власності міськради — директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич. Дослідження має бути завершене до 1 квітня цього року.

Нагадаємо, нещодавно у Львові інвестори ЖК Lazur Sky поскаржились у мерію на забудовника, який здав в експлуатацію не готові для проживання квартири.

Також Андрій Садовий відреагував на провокативне відео польського політика, який записав своє звернення біля пам'ятника Степану Бандері.