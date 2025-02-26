Садовий відреагував на провокаційне відео польського політика

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на провокаційні заяви польського політика Славоміра Менцена, який записав відео біля пам’ятника Степану Бандері у Львові. Менцен у своєму відеозверненні заявив, що Україна повинна припинити культ Бандери, порівнявши його з Гітлером.

Про це Садовий написав у своєму Facebook.

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Що сказав Садовий

Андрій Садовий відреагував на ці слова і назвав Менцена проросійським політиком. Він порадив йому записати подібне відео не у Львові, а на фронті.

"Проросійському політику з польським паспортом Славоміру Менцену я б рекомендував проявити хоробрість і записати подібне відео, наприклад, біля Донецької стели. Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями. Маю інформацію, що йому взагалі заборонено в’їзд в Україну. Варто перевірити", — написав Садовий.

Хто такий Славомір Менцен

Славомір Менцен — один із ключових представників польської ультраправої партії "Конфедерація", відомої своїми антиєвропейськими та антиукраїнськими поглядами.

Він був учасником блокади українського кордону польськими фермерами, а також раніше робив різкі заяви проти ЄС, євреїв, ЛГБТ-спільноти та абортів.

Нагадаємо, що лідер болгарської ультраправої проросійської партії "Відродження" Костадін Костадінов заявив, що Південна Бессарабія має стати частиною Болгарії.

Крім того, у Львові суд заборонив діяльність проросійської політичної партії "Слов’янська партія". Майно, гроші та інші активи політичного формування будуть передані у державну власність.