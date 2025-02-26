Садовый отреагировал на провокационное видео польского политика

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на провокационные заявления польского политика Славомира Менцена, который записал видео возле памятника Степану Бандере во Львове. Менцен в своем видеообращении заявил, что Украина должна прекратить культ Бандеры и сравнил его с Гитлером.

Об этом Садовый написал в своем Facebook.

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Что сказал Садовый

Андрей Садовый отреагировал на эти слова и назвал Менцена пророссийским политиком. Он посоветовал ему записать подобное видео не во Львове, а на фронте.

"Пророссийскому политику с польским паспортом Славомиру Менцену я бы рекомендовал проявить храбрость и записать подобное видео, например, возле Донецкой стелы. Может поехать на фронт и поделиться своими мыслями, в частности с польскими добровольцами. Имею информацию, что ему вообще запрещен въезд в Украину. Стоит проверить", — написал Садовый.

Кто такой Славомир Менцен

Славомир Менцен — один из ключевых представителей польской ультраправой партии "Конфедерация", известной своими антиевропейскими и антиукраинскими взглядами.

Он был участником блокады украинской границы польскими фермерами, а также ранее делал резкие заявления против ЕС, евреев, ЛГБТ-сообщества и абортов.

Напомним, что лидер болгарской ультраправой пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил, что Южная Бессарабия должна стать частью Болгарии.

Кроме того, во Львове суд запретил деятельность пророссийской политической партии "Славянская партия". Имущество, деньги и другие активы политического формирования будут переданы в государственную собственность.