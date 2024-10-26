Львівський суд заборонив діяльність проросійської "Слов’янської партії"

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові. Фото: wikipedia

Діяльність проросійської політичної партії "Слов’янська партія" заборонив суд у Львові. Майно, гроші та інші активи політичного формування будуть передані у державну власність.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

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Допис Міністерства юстиції. Фото: скриншот

Деталі справи

"Слов’янська партія" — це проросійська політична організація в Україні, яка до 1998 року мала назву "Громадянський конгрес України".

Рішення про створення партії було ухвалене 21 березня 1992 року в Харкові на зустрічі деяких політичних діячів східних регіонів України. 16 травня у Донецьку під проводом Миколи Азарова був проведений конгрес, який прийняв назву майбутньої організації — "Громадянський конгрес України" (ГКУ).

26 квітня 1998 року на восьмому з'їзді у Донецьку ГКУ був перейменований на "Слов'янську партію". До акцій "Слов'янської партії" належить пікетування Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 20 листопада 2008 року.

Рішення суду

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові ухвалив рішення про заборону проросійської політичної партії "Слов’янська партія".

"Рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 22.10.2024 у справі №П/857/10/24 позов Міністерства юстиції України до політичної партії Слов’янська партія, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача — Служба безпеки України, про заборону діяльності політичної партії задоволено", — йдеться у повідомленні.

Майно, гроші та інші активи політичної партії, а також її обласні, міські, районні організації та первинні осередки перейдуть у державну власність.

Нагадаємо, в ООН відреагували на інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський скасував зустріч з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем в Україні. Там кажуть, що візит відбудеться, але не уточнили коли.

Раніше Новини.LIVE писали, що у місті Стрий Львівської області чоловік вступив у групу, яка допомагала військовозобов'язаним виїжджати за кордон. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.