Львовский суд запретил деятельность пророссийской "Славянской партии"

Восьмой апелляционный административный суд во Львове. Фото: wikipedia

Деятельность пророссийской политической партии "Славянская партия" запретила суд во Львове. Имущество, деньги и другие активы политического формирования будут переданы в государственную собственность.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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Сообщение Министерства юстиции. Фото: скриншот

Детали дела

"Славянская партия" — это пророссийская политическая организация в Украине, которая до 1998 года называлась "Гражданский конгресс Украины".

Решение о создании партии было принято 21 марта 1992 года в Харькове на встрече некоторых политических деятелей восточных регионов Украины. 16 мая в Донецке под руководством Николая Азарова был проведен конгресс, который принял название будущей организации — "Гражданский конгресс Украины" (ГКУ).

26 апреля 1998 года на восьмом съезде в Донецке ГКУ был переименован в "Славянскую партию". К акциям "Славянской партии" относится пикетирование Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 20 ноября 2008 года.

Решение суда

Восьмой апелляционный административный суд во Львове принял решение о запрете пророссийской политической партии "Славянская партия".

"Решением Восьмого апелляционного административного суда от 22.10.2024 по делу №П/857/10/24 иск Министерства юстиции Украины к политической партии Славянская партия, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца — Служба безопасности Украины, о запрете деятельности политической партии удовлетворен", — говорится в сообщении.

Имущество, деньги и другие активы политической партии, а также ее областные, городские, районные организации и первичные ячейки перейдут в государственную собственность.

Напомним, в ООН отреагировали на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский упразднил встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Украине. Там говорят, что визит состоится, но не уточнили когда.

Ранее Новини.LIVE писали, что в городе Стрый Львовской области мужчина вступил в группу, которая помогала военнообязанным выезжать за границу. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.