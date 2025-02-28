Садовый инициировал аудит исполнительных органов Львова

Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Городской голова Львова Андрей Садовый инициировал создание мониторинговых групп, которые будут оценивать эффективность управленческих процессов в исполнительных органах горсовета. Соответствующее распоряжение он подписал 21 февраля 2025 года, отметив, что это направлено на совершенствование работы мэрии и улучшение управленческих решений.

Об этом говорится в распоряжении Андрея Садового.

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Согласно документу, две группы будут работать в юридическом департаменте и в управлении коммунальной собственности горсовета. Они будут анализировать организационную структуру подразделений, эффективность принятия управленческих решений, систему контроля, оценку работы сотрудников, уровень цифровизации процессов, взаимодействие между подразделениями и возможные риски, влияющие на их деятельность.

Возглавлять мониторинговую группу в управлении правовой работы юридического департамента будет директор департамента экономического развития Инна Свистун, а в управлении коммунальной собственности горсовета — директор юридического департамента Гелена Пайонкевич. Исследование должно быть завершено до 1 апреля этого года.

Напомним, недавно во Львове инвесторы ЖК Lazur Sky пожаловались в мэрию на застройщика, который сдал в эксплуатацию не готовые для проживания квартиры.

Также Андрей Садовый отреагировал на провокационное видео польского политика, который записал свое обращение возле памятника Степану Бандере.