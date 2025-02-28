Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Садовый проверит эффективность работы Львовского горсовета arrow

Садовый проверит эффективность работы Львовского горсовета

28 февраля 2025 12:32
Анастасия Постоенко - Редактор
Садовый инициировал аудит исполнительных органов Львова
Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Городской голова Львова Андрей Садовый инициировал создание мониторинговых групп, которые будут оценивать эффективность управленческих процессов в исполнительных органах горсовета. Соответствующее распоряжение он подписал 21 февраля 2025 года, отметив, что это направлено на совершенствование работы мэрии и улучшение управленческих решений.

Об этом говорится в распоряжении Андрея Садового.

Читайте также:
null
Распоряжение Андрея Садового. Фото: скриншот

Согласно документу, две группы будут работать в юридическом департаменте и в управлении коммунальной собственности горсовета. Они будут анализировать организационную структуру подразделений, эффективность принятия управленческих решений, систему контроля, оценку работы сотрудников, уровень цифровизации процессов, взаимодействие между подразделениями и возможные риски, влияющие на их деятельность.

Возглавлять мониторинговую группу в управлении правовой работы юридического департамента будет директор департамента экономического развития Инна Свистун, а в управлении коммунальной собственности горсовета — директор юридического департамента Гелена Пайонкевич. Исследование должно быть завершено до 1 апреля этого года.

Напомним, недавно во Львове инвесторы ЖК Lazur Sky пожаловались в мэрию на застройщика, который сдал в эксплуатацию не готовые для проживания квартиры.

Также Андрей Садовый отреагировал на провокационное видео польского политика, который записал свое обращение возле памятника Степану Бандере.

Львов Андрей Садовый политики городской совет
Реклама
Реклама
Реклама