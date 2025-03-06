Садовий та Церква підписали меморандум про повернення Митрополичих садів

Підписання меморандуму. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська рада, обласна військова адміністрація, Держспецзвʼязку, Концерн радіомовлення та Львівська Архиєпархія УГКЦ підписали меморандум. Документ офіційно закріплює повернення Церкві її історичної спадщини — Митрополичих садів та бібліотеки Шептицького.

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.

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Справа Митрополичих садів

"Це більше, ніж просто юридичне рішення. Це відновлення справедливості та поваги до спадщини нашого міста. Те, що колись було відібрано комуністами, має належати його законним власникам", — наголосив Садовий.

Мер міста назвав наступні кроки:

На сесії міської ради ухвалять рішення, яке дасть змогу місту виконати свої зобов’язання. Комунальну ділянку нижніх Митрополичих садів передадуть ОВА;

Концерн радіомовлення припиняє використання ще двох ділянок садів;

Держспецзв'язку передає будівлю бібліотеки Шептицького на Листопадового чину, 28 ОВА;

Обʼєднання трьох земельних ділянок в одну та передача всього земельного комплексу разом з бібліотекою Шептицького церкві.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, делегація Львівської міськради з робочим візитом побувала в Лондоні, де під час зустрічі з британськими посадовцями обговорили розвиток транспортної інфраструктури України.

Також 2 березня вночі та вранці у Львові працювало пів сотні одиниць спеціальної техніки.