Садовий та Церква підписали меморандум про повернення Митрополичих садів

Садовий повідомив рішення у справі Митрополичих садів
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська рада, обласна військова адміністрація, Держспецзвʼязку, Концерн радіомовлення та Львівська Архиєпархія УГКЦ підписали меморандум. Документ офіційно закріплює повернення Церкві її історичної спадщини — Митрополичих садів та бібліотеки Шептицького.
Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.
Справа Митрополичих садів
"Це більше, ніж просто юридичне рішення. Це відновлення справедливості та поваги до спадщини нашого міста. Те, що колись було відібрано комуністами, має належати його законним власникам", — наголосив Садовий.
Мер міста назвав наступні кроки:
- На сесії міської ради ухвалять рішення, яке дасть змогу місту виконати свої зобов’язання. Комунальну ділянку нижніх Митрополичих садів передадуть ОВА;
- Концерн радіомовлення припиняє використання ще двох ділянок садів;
- Держспецзв'язку передає будівлю бібліотеки Шептицького на Листопадового чину, 28 ОВА;
- Обʼєднання трьох земельних ділянок в одну та передача всього земельного комплексу разом з бібліотекою Шептицького церкві.
Нагадаємо, делегація Львівської міськради з робочим візитом побувала в Лондоні, де під час зустрічі з британськими посадовцями обговорили розвиток транспортної інфраструктури України.
Також 2 березня вночі та вранці у Львові працювало пів сотні одиниць спеціальної техніки.
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