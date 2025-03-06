Садовый и Церковь подписали меморандум о возвращении Митрополичьих садов

Подписание меморандума. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городской совет, областная военная администрация, Госспецсвязи, Концерн радиовещания и Львовская Архиепархия УГКЦ подписали меморандум. Документ официально закрепляет возвращение Церкви ее исторического наследия — Митрополичьих садов и библиотеки Шептицкого.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.

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"Это больше, чем просто юридическое решение. Это восстановление справедливости и уважения к наследию нашего города. То, что когда-то было отобрано коммунистами, должно принадлежать его законным владельцам", — подчеркнул Садовый.

Мэр города назвал следующие шаги:

На сессии городского совета примут решение, которое позволит городу выполнить свои обязательства. Коммунальный участок нижних Митрополичьих садов передадут ОВА;

Концерн радиовещания прекращает использование еще двух участков садов;

Госспецсвязи передает здание библиотеки Шептицкого на Ноябрьского чина, 28 ОВА;

Объединение трех земельных участков в один и передача всего земельного комплекса вместе с библиотекой Шептицкого церкви.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, делегация Львовского горсовета с рабочим визитом побывала в Лондоне, где во время встречи с британскими чиновниками обсудили развитие транспортной инфраструктуры Украины.

Также 2 марта ночью и утром во Львове работало полсотни единиц специальной техники.