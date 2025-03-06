Садовый и Церковь подписали меморандум о возвращении Митрополичьих садов

Садовый сообщил решение по делу Митрополичьих садов
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городской совет, областная военная администрация, Госспецсвязи, Концерн радиовещания и Львовская Архиепархия УГКЦ подписали меморандум. Документ официально закрепляет возвращение Церкви ее исторического наследия — Митрополичьих садов и библиотеки Шептицкого.
Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.
Дело Митрополичьих садов
"Это больше, чем просто юридическое решение. Это восстановление справедливости и уважения к наследию нашего города. То, что когда-то было отобрано коммунистами, должно принадлежать его законным владельцам", — подчеркнул Садовый.
Мэр города назвал следующие шаги:
- На сессии городского совета примут решение, которое позволит городу выполнить свои обязательства. Коммунальный участок нижних Митрополичьих садов передадут ОВА;
- Концерн радиовещания прекращает использование еще двух участков садов;
- Госспецсвязи передает здание библиотеки Шептицкого на Ноябрьского чина, 28 ОВА;
- Объединение трех земельных участков в один и передача всего земельного комплекса вместе с библиотекой Шептицкого церкви.
Напомним, делегация Львовского горсовета с рабочим визитом побывала в Лондоне, где во время встречи с британскими чиновниками обсудили развитие транспортной инфраструктуры Украины.
Также 2 марта ночью и утром во Львове работало полсотни единиц специальной техники.
Читайте Новини.LIVE!