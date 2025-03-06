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Садовый сообщил решение по делу Митрополичьих садов

6 марта 2025 08:35
Аркадий Пастула - Редактор
Садовый и Церковь подписали меморандум о возвращении Митрополичьих садов
Подписание меморандума. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Аркадий Пастула - Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городской совет, областная военная администрация, Госспецсвязи, Концерн радиовещания и Львовская Архиепархия УГКЦ подписали меморандум. Документ официально закрепляет возвращение Церкви ее исторического наследия — Митрополичьих садов и библиотеки Шептицкого.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.

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"Это больше, чем просто юридическое решение. Это восстановление справедливости и уважения к наследию нашего города. То, что когда-то было отобрано коммунистами, должно принадлежать его законным владельцам", — подчеркнул Садовый.

Мэр города назвал следующие шаги:

  • На сессии городского совета примут решение, которое позволит городу выполнить свои обязательства. Коммунальный участок нижних Митрополичьих садов передадут ОВА;
  • Концерн радиовещания прекращает использование еще двух участков садов;
  • Госспецсвязи передает здание библиотеки Шептицкого на Ноябрьского чина, 28 ОВА;
  • Объединение трех земельных участков в один и передача всего земельного комплекса вместе с библиотекой Шептицкого церкви.
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Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, делегация Львовского горсовета с рабочим визитом побывала в Лондоне, где во время встречи с британскими чиновниками обсудили развитие транспортной инфраструктуры Украины.

Также 2 марта ночью и утром во Львове работало полсотни единиц специальной техники.

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