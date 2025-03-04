Транспортний хаб у Львові — Британія допоможе втілити проєкт

Британія зробить Львів транспортним хабом Європи, — Садовий
Делегація Львівської міськради з робочим візитом відвідала Лондон. Під час зустрічі з британськими посадовцями обговорили розвиток транспортної інфраструктури України.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в понеділок, 3 березня.
Розвиток транспортної інфраструктури у Львові
Як зазначив Садовий, британський міністр авіації, мореплавства та безпеки Майк Кейн заявив про готовність підтримати розвиток транспортної інфраструктури в Україні. Після цього львівська делегація вирушила у Лондон, аби обговорити деталі.
"Один із ключових для нас напрямків — створення автомобільного та залізничного вузла у Львові. Львів стане новим великим транспортним хабом Європи", — зазначив Садовий.
За словами міського голови, до роботи долучаться три провідні компанії з досвідом реалізації масштабних інфраструктурних проєктів — Gleeds, BDP, PwC. Протягом трьох місяців вони мають підготувати перелік пріоритетних проєктів для залучення фінансування.
"Наша спільна мета — розробити якісний проєкт, який інтегрує та зробить доступнішими наше місто й Україну для Європи", — зазначив Садовий.
Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий ініціював створення моніторингових груп. Вони будуть оцінювати ефективність роботи Львівської міськради.
Також у Львові на останній рейс вийшов "автобус турботи". Протягом зими він здійснив 13 виїздів та допоміг 220 бездомним та людям у скруті.
Читайте Новини.LIVE!