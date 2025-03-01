У Садового заявили, що цього сезону автобус турботи здійснив свій останній рейс

"Автобус турботи" у Львові. Фото: Львівська міська рада

Учора, 28 лютого, у Львові "автобус турботи" здійснив свій останній рейс в межах цього зимового сезону. За цю зиму він здійснив 13 виїздів.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у п'ятницю, 28 лютого.

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За даними міської ради, цієї зими "автобус турботи" допоміг 220 бездомним та людям у скруті доїхати до центрів надання соціальної допомоги, де вони могли отримати необхідні їм послуги — від харчування до огляду лікаря.

Зазначається, що "автобус турботи" — це частина великої акції "з турботою про кожного". Торік цим автобусом скористалося 200 людей, цьогоріч їхня кількість трохи зросла — понад 220.

"Ми однозначно плануємо продовжувати цю акцію, бо бачимо, що люди потребують цієї можливості. Розглядаємо варіант, щоб автобус їздив не лише взимку, але й в інші пори року", — розповіла директорка Центру "Джерело" Зореслава Люльчак.

У грудні "автобус турботи" возив бездомних та людей у потребі до спільноти взаємодопомоги "Емаус-Оселя", а у січні та лютому — до нічліжки "Джерела".

У центрах надання соціальної допомоги, до яких курсував "автобус турботи", люди можуть поїсти, помитися, попрати речі, отримати змінний теплий одяг та взуття. Крім того, соціальні працівники організовують для них медичне обстеження, допомагають з відновленням втрачених документів, пошуком роботи чи житла.

"Дві зими поспіль кожної п’ятниці курсував "автобус турботи", який довозив до соціальних притулків людей, які з тих чи інших причин втратили домівки. Однак це не все, що робить місто. Департамент гуманітарної політики, управління соціального захисту, Центр "Джерело" спільно з громадськими організаціями тісно співпрацюють, щоб допомогти бездомним людям. Робота "автобусу турботи" та виїзних бригад здійснювали посилене соціальне патрулювання", — розповіла Тетяна Колесник, керівниця управління соціального захисту Львівської міської ради.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові завершили роботи з облаштування зони очікування громадського транспорту для пасажирів, яка розташована на перетині вулиць Бандери й Чупринки.

Крім того, нещодавно до Львівської міської ради звернулися інвестори ЖК Lazur Sky зі скаргами на забудовника. Квартири у будинку мали бути готові ще два роки тому, але наразі до будинку навіть не під'єднано комунікації.