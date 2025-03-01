У Садового заявили, что в этом сезоне автобус заботы совершил свой последний рейс

"Автобус заботы" во Львове. Фото: Львовский городской совет

Вчера, 28 февраля, во Львове "автобус заботы" совершил свой последний рейс в рамках этого зимнего сезона. За эту зиму он совершил 13 выездов.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в пятницу, 28 февраля.

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По данным городского совета, этой зимой "автобус заботы" помог 220 бездомным и людям в беде доехать до центров оказания социальной помощи, где они могли получить необходимые им услуги — от питания до осмотра врача.

Отмечается, что "автобус заботы" — это часть большой акции "с заботой о каждом". В прошлом году этим автобусом воспользовалось 200 человек, в этом году их количество немного возросло — более 220.

"Мы однозначно планируем продолжать эту акцию, потому что видим, что люди нуждаются в этой возможности. Рассматриваем вариант, чтобы автобус ездил не только зимой, но и в другое время года", — рассказала директор Центра "Джерело" Зореслава Люльчак.

В декабре "автобус заботы" возил бездомных и людей в нужде в сообщество взаимопомощи "Емаус-Оселя", а в январе и феврале — в ночлежку "Джерела".

В центрах оказания социальной помощи, к которым курсировал "автобус заботы", люди могут поесть, помыться, постирать вещи, получить сменную теплую одежду и обувь. Кроме того, социальные работники организуют для них медицинское обследование, помогают с восстановлением утраченных документов, поиском работы или жилья.

"Две зимы подряд каждую пятницу курсировал "автобус заботы", который довозил до социальных приютов людей, которые по тем или иным причинам потеряли дома. Однако это не все, что делает город. Департамент гуманитарной политики, управление социальной защиты, Центр "Джерело" совместно с общественными организациями тесно сотрудничают, чтобы помочь бездомным людям. Работа "автобуса заботы" и выездных бригад, осуществляли усиленное социальное патрулирование", — рассказала Татьяна Колесник, руководитель управления социальной защиты Львовского городского совета.

Напомним, что недавно во Львове завершили работы по обустройству зоны ожидания общественного транспорта для пассажиров, которая находится на пересечении улиц Бандеры и Чупринки.

Кроме того, недавно во Львовский городской совет обратились инвесторы ЖК Lazur Sky с жалобами на застройщика. Квартиры в доме должны были быть готовы еще два года назад, но пока к дому даже не подключены коммуникации.