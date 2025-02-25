У Львові з'явився транспортний хаб — деталі від Садового

Транспортний хаб. Фото: ЛМР

У Львові завершили роботи з облаштування зони очікування громадського транспорту для пасажирів. Він знаходиться на перетині вулиць Бандери й Чупринки.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у вівторок, 25 лютого.

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Зона очікування транспорту

У міськраді уточнили, що на локації вже встановили лавки, павільйони, провели водовідведення та освітлення, а також стійки для велосипедів і електросамокатів.

Місця для велосипедів. Фото: ЛМР

Незабаром там з'явиться ще два електронних табло для інформування щодо прогнозованого часу прибуття транспорту, а навесні — буде ще більше зелені. Також в хабі встановлено питний фонтан.

Питні фонтанчики. Фото: ЛМР

У "Львівавтодорі" зазначили, що біля зони очікування проходять такі автобусні маршрути: № 9, №15, №30, №41, №43, №48 та трамвайні маршрути №1 та № 2 — вони кожного робочого дня здійснюють загалом понад 500 рейсів.

Зона очікування. Фото: ЛМР

"Тут впродовж дня є багато пасажирів, які очікують на свій транспорт, здійснюють пересадки. Адже тут поруч розташований університет, а також школа. Тож тепер цей простір зручний і комфортний для всіх", — зазначив керівник Микола Власюк.

Зона очікування. Фото: ЛМР

Пресслужба міськради нагадала, що роботи з облаштування хабу виконують у межах реконструкції вулиці Бандери.

Нагадаємо, з Харкова до Львова запустили сучасний оновлений потяг без зміни вартості квитків.

Також Садовий повідомляв, що у Львові тривають роботи зі створення сміттєпереробного заводу, але це займе більше часу, аніж очікувалось.