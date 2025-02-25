Во Львове появился транспортный хаб — детали от Садового

Транспортный хаб. Фото: ЛГС

Во Львове завершили работы по обустройству зоны ожидания общественного транспорта для пассажиров. Он находится на пересечении улиц Бандеры и Чупринки.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета во вторник, 25 февраля.

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Зона ожидания транспорта

В горсовете уточнили, что на локации уже установили скамейки, павильоны, провели водоотвод и освещение, а также стойки для велосипедов и электросамокатов.

Места для велосипедов. Фото: ЛГС

Вскоре там появится еще два электронных табло для информирования относительно прогнозируемого времени прибытия транспорта, а весной — будет еще больше зелени. Также в хабе установлен питьевой фонтан.

Питьевые фонтанчики. Фото: ЛГС

В "Львовавтодоре" отметили, что возле зоны ожидания проходят такие автобусные маршруты: № 9, №15, №30, №41, №43, №48 и трамвайные маршруты №1 и № 2 — они каждый рабочий день осуществляют всего более 500 рейсов.

Зона ожидания. Фото: ЛГС

"Здесь в течение дня есть много пассажиров, которые ожидают свой транспорт, осуществляют пересадки. Ведь здесь рядом расположен университет, а также школа. Поэтому теперь это пространство удобное и комфортное для всех", — отметил руководитель Николай Власюк.

Зона ожидания. Фото: ЛГС

Пресс-служба горсовета напомнила, что работы по обустройству хаба выполняют в рамках реконструкции улицы Бандеры.

Напомним, из Харькова во Львов запустили современный обновленный поезд без изменения стоимости билетов.

Также Садовой сообщал, что во Львове продолжаются работы по созданию мусороперерабатывающего завода, но это займет больше времени, чем ожидалось.