Транспортный хаб во Львове — Британия поможет воплотить проект

Муниципальные автобусы во Львове. Фото: Википедия

Делегация Львовского горсовета с рабочим визитом посетила Лондон. Во время встречи с британскими чиновниками обсудили развитие транспортной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в понедельник, 3 марта.

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Развитие транспортной инфраструктуры во Львове

Как отметил Садовый, британский министр авиации, мореплавания и безопасности Майк Кейн заявил о готовности поддержать развитие транспортной инфраструктуры в Украине. После этого львовская делегация отправилась в Лондон, чтобы обсудить детали.

"Одно из ключевых для нас направлений — создание автомобильного и железнодорожного узла во Львове. Львов станет новым крупным транспортным хабом Европы", — отметил Садовый.

Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

По словам городского головы, к работе присоединятся три ведущие компании с опытом реализации масштабных инфраструктурных проектов — Gleeds, BDP, PwC. В течение трех месяцев они должны подготовить перечень приоритетных проектов для привлечения финансирования.

"Наша общая цель — разработать качественный проект, который интегрирует и сделает более доступными наш город и Украину для Европы", — отметил Садовый.

Львовская делегация. Фото: Facebook/Андрей Садовый

Напомним, ранее городской голова Львова Андрей Садовый инициировал создание мониторинговых групп. Они будут оценивать эффективность работы Львовского горсовета.

Также во Львове на последний рейс вышел "автобус заботы". В течение зимы он совершил 13 выездов и помог 220 бездомным и людям в беде.