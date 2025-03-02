Погода у Львові 2 березня — на дорогах працювала спецтехніка

Прибрання снігу у Львові. Архівне фото: ЛМР

Вночі та вранці 2 березня у Львові працювало пів сотні одиниць спеціальної техніки. Через ожеледицю, яку прогнозують синоптики у найближчі два дні, містян та гостей закликають бути обачними.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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В ЛМР розповіли, що до прибирання вулиці та хідників у Львові були залучені 54 одиниці спецтехніки та 819 двірників. Через ожеледицю, яку прогнозують 2-3 березня, містян та гостей закликають зважати на погодні умови.

Відомо, що в місті працювали:

24 піскорозкидувачі,

23 підмітальних та посипальних тракторів,

сім навантажувачів,

одна мотощітка,

819 двірників.

Також зазначається, що для прибирання використали 95 м³ матеріалів. Мається на увазі сіль та піскосуміш.

"Снігоприбиральна техніка у Львові працює в цілодобовому режимі. Цього року для прибирання міста підготували понад 150 одиниць спецтехніки. Також додатково уклали договори з організаціями різних форм власності про залучення ще 66 одиниць техніки на випадок рясних снігопадів чи заметів", — наголосили у міській раді.

Нагадаємо, 2 березня у Львові очікується погодний катаклізм. На дорогах буде сильна ожеледиця.

Також нещодавно в ЛМР повідомили, що про облаштування транспортного хабу у Львові. Він знаходиться на перетині вулиць Бандери й Чупринки.