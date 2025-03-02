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На вулиці Львова виїхала спецтехніка — у Садового назвали причину

2 березня 2025 17:13
Карина Приходько - Редактор
Погода у Львові 2 березня — на дорогах працювала спецтехніка
Прибрання снігу у Львові. Архівне фото: ЛМР
Карина Приходько - Редактор

Вночі та вранці 2 березня у Львові працювало пів сотні одиниць спеціальної техніки. Через ожеледицю, яку прогнозують синоптики у найближчі два дні, містян та гостей закликають бути обачними. 

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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В ЛМР розповіли, що до прибирання вулиці та хідників у Львові були залучені 54 одиниці спецтехніки та 819 двірників. Через ожеледицю, яку прогнозують 2-3 березня, містян та гостей закликають зважати на погодні умови. 

Відомо, що в місті працювали:

  • 24 піскорозкидувачі,
  • 23 підмітальних та посипальних тракторів,
  • сім навантажувачів,
  • одна мотощітка,
  • 819 двірників.

Також зазначається, що для прибирання використали 95 м³ матеріалів. Мається на увазі сіль та піскосуміш. 

"Снігоприбиральна техніка у Львові працює в цілодобовому режимі. Цього року для прибирання міста підготували понад 150 одиниць спецтехніки. Також додатково уклали договори з організаціями різних форм власності про залучення ще 66 одиниць техніки на випадок рясних снігопадів чи заметів", — наголосили у міській раді. 

Нагадаємо, 2 березня у Львові очікується погодний катаклізм. На дорогах буде сильна ожеледиця.

Також нещодавно в ЛМР повідомили, що про облаштування транспортного хабу у Львові. Він знаходиться на перетині вулиць Бандери й Чупринки.

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