Погода у Львові 2 березня — на дорогах працювала спецтехніка

На вулиці Львова виїхала спецтехніка — у Садового назвали причину
Вночі та вранці 2 березня у Львові працювало пів сотні одиниць спеціальної техніки. Через ожеледицю, яку прогнозують синоптики у найближчі два дні, містян та гостей закликають бути обачними.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Прибирання доріг у Львові
В ЛМР розповіли, що до прибирання вулиці та хідників у Львові були залучені 54 одиниці спецтехніки та 819 двірників. Через ожеледицю, яку прогнозують 2-3 березня, містян та гостей закликають зважати на погодні умови.
Відомо, що в місті працювали:
- 24 піскорозкидувачі,
- 23 підмітальних та посипальних тракторів,
- сім навантажувачів,
- одна мотощітка,
- 819 двірників.
Також зазначається, що для прибирання використали 95 м³ матеріалів. Мається на увазі сіль та піскосуміш.
"Снігоприбиральна техніка у Львові працює в цілодобовому режимі. Цього року для прибирання міста підготували понад 150 одиниць спецтехніки. Також додатково уклали договори з організаціями різних форм власності про залучення ще 66 одиниць техніки на випадок рясних снігопадів чи заметів", — наголосили у міській раді.
Нагадаємо, 2 березня у Львові очікується погодний катаклізм. На дорогах буде сильна ожеледиця.
Також нещодавно в ЛМР повідомили, що про облаштування транспортного хабу у Львові. Він знаходиться на перетині вулиць Бандери й Чупринки.
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