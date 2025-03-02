Погода во Львове 2 марта — на дорогах работала спецтехника

Уборка снега во Львове. Архивное фото: ЛГС

Ночью и утром 2 марта во Львове работало полсотни единиц специальной техники. Из-за гололеда, который прогнозируют синоптики в ближайшие два дня, горожан и гостей призывают быть осторожными.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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В ЛГС рассказали, что к уборке улицы и тротуаров во Львове были привлечены 54 единицы спецтехники и 819 дворников. Из-за гололеда, который прогнозируют 2-3 марта, горожан и гостей призывают учитывать погодные условия.

Известно, что в городе работали:

24 пескоразбрасывателя,

23 подметальных и посыпочных тракторов,

семь погрузчиков,

одна мотощетка,

819 дворников.

Также отмечается, что для уборки использовали 95 м³ материалов. Имеется в виду соль и пескосмесь.

"Снегоуборочная техника во Львове работает в круглосуточном режиме. В этом году для уборки города подготовили более 150 единиц спецтехники. Также дополнительно заключили договоры с организациями различных форм собственности о привлечении еще 66 единиц техники на случай обильных снегопадов или сугробов", — отметили в городском совете.

Напомним, 2 марта во Львове ожидается погодный катаклизм. На дорогах будет сильная гололедица.

Также недавно в ЛГС сообщили, что об обустройстве транспортного хаба во Львове. Он находится на пересечении улиц Бандеры и Чупринки.