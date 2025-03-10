Обстріли Львова 4 вересня — в місті відновили чотири будинки

Відновлення будинків у Львові після атаки РФ. Фото: ЛМР

У Залізничному районі Львова відновили чотири будинки, які постраждали від російського обстрілу 4 вересня 2024 року. Тоді в місті загинуло восьмеро людей, з них одна дитина, а ще 71 людина потребувала медичної допомоги.

Про це повідомили у Львівській міській раді у понеділок, 10 березня.

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Відновлення будинків у Львові після удару РФ

У ЛМР розповіли, що будинки відновили на вул. Братів Міхновських, 36 та 42, на вул. Олени Степанівни, 20 і 35а. Фінансову підтримку виділив концерн "ГАЛНАФТОГАЗ", зокрема АЗС ОККО. Компанія взяла ці будинки під опіку.

Зазначається, що найбільших руйнувань зазнав багатоквартирний будинок на вулиці Братів Міхновських, 42: там було знищено частину опорної стіни й одну з квартир на верхньому поверсі.

Будинок на вул. Братів Міхновських, 36 після удару РФ. Фото: ЛМР

Будинки на вул. Братів Міхновських, 36 та вул. Олени Степанівни, 20 після відновлення. Фото: ЛМР

У трьох інших будинках — на вул. Братів Міхновських, 36 та вул. Олени Степанівни, 20 і 35а — опорні конструкції вціліли, натомість значні пошкодження отримали дахи й фасади. Крім того, у будинку на вул. Братів Міхновських, 36 вибуховою хвилею було зруйновано галерейний балкон, який оперізує споруду, внаслідок чого частина мешканців втратила доступ до своїх квартир.

"В процесі відновлення будинків також замінено пошкоджену покрівлю на об’єктах, частково замінено й укріплено опори на горищах, на яких тримається дах, зміцнено внутрішньобудинкові сходи, реставровано димовентиляційні канали, відремонтовано фасади після осколкових пошкоджень, виконано внутрішні оздоблювальні роботи тощо", — розповіли в компанії ОККО.

Нагадаємо, нещодавно мер Львова Андрій Садовий показав перші підіймачі в підземному переході. За його словами, поки це пілотний проєкт.

Крім того, мер міста повідомив, що Британія зробить Львів транспортним хабом Європи.