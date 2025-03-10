Обстрелы Львова 4 сентября — в городе восстановили четыре дома

Восстановление домов во Львове после атаки РФ. Фото: ЛГС

В Железнодорожном районе Львова восстановили четыре дома, которые пострадали от российского обстрела 4 сентября 2024 года. Тогда в городе погибли восемь человек, из них один ребенок, а еще 71 человек нуждался в медицинской помощи.

Об этом сообщили во Львовском городском совете в понедельник, 10 марта.

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Восстановление домов во Львове после удара РФ

В ЛГС рассказали, что дома восстановили на ул. Братьев Михновских, 36 и 42, на ул. Елены Степановны, 20 и 35а. Финансовую поддержку выделил концерн "ГАЛНАФТОГАЗ", в частности АЗС ОККО. Компания взяла эти дома под опеку.

Отмечается, что наибольшим разрушениям подвергся многоквартирный дом на улице Братьев Михновских, 42: там была уничтожена часть несущей стены и одна из квартир на верхнем этаже.

Дом на ул. Братьев Михновских, 36 после удара РФ. Фото: ЛГС

Дома на ул. Братьев Михновских, 36 и ул. Елены Степановны, 20 после восстановления. Фото: ЛГС

В трех других домах — на ул. Братьев Михновских, 36 и ул. Елены Степановны, 20 и 35а — несущие конструкции уцелели, зато значительные повреждения получили крыши и фасады. Кроме того, в доме на ул. Братьев Михновских, 36 взрывной волной был разрушен галерейный балкон, который опоясывает сооружение, в результате чего часть жителей потеряла доступ к своим квартирам.

"В процессе восстановления домов также заменена поврежденная кровля на объектах, частично заменены и укреплены опоры на чердаках, на которых держится крыша, укреплены внутридомовые лестницы, реставрированы дымовентиляционные каналы, отремонтированы фасады после осколочных повреждений, выполнены внутренние отделочные работы и т.д.", — рассказали в компании ОККО.

Напомним, недавно мэр Львова Андрей Садовый показал первые подъемники в подземном переходе. По его словам, пока это пилотный проект.

Кроме того, мэр города сообщил, что Британия сделает Львов транспортным хабом Европы.