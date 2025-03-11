Львовавтодор устранил проблему с пополнением ЛеоКарт

Расчет карточкой в общественном транспорте во Львове. Фото: ЛГС/Роман Балюк

Во Львове пассажиры общественного транспорта столкнулись с проблемой в пополнении карточек "ЛеоКарт". Отныне, вносить средства на карту можно снова без технических сбоев.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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ЛеоКарт снова можно пополнять средствами

Специалисты ЛКП "Львовавтодор" устранили временные задержки с зачислением средств на баланс карточек ЛеоКарт. Отныне пополнение происходит в обычном режиме, а все платежи, совершенные накануне, постепенно зачисляются на счета пользователей.

Как пополнить ЛеоКарт для проезда в общественном транспорте

В предприятии напоминают, что пополнить баланс ЛеоКарт можно удобными способами: через сайт Eshop ЛеоКарт, сервисы EasyPay, а также в Центрах туристической информации. Последние расположены на площади Рынок в здании Ратуши (вход за фонтаном Нептуна) и на площади Дворцовой возле Главного железнодорожного вокзала Львова.

Напомним, недавно во Львовской мэрии прокомментировали ход реконструкции домов, пострадавших в результате обстрела.

Также Андрей Садовый показал подъемники в подземном переходе для маломобильных групп населения.