Садовый призвал львовян проголосовать за лучшего педагога и дворника города

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Жители Львова имеют возможность отметить лучших педагогов и дворников города в рамках специальных конкурсов. Призеры по результатам голосования получат поощрительные призы и денежное вознаграждение.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Львовские школьники могут выбрать лучшего педагога города

Андрей Садовый отметил, что около 56 тысяч львовских школьников уже определили своих любимых учителей в рамках программы поддержки педагогов. Победителей голосования выбирают как ученики, так и профессиональное жюри. Лучшие преподаватели будут получать ежемесячную премию в размере 15 тысяч гривен в течение года.

"Победители, которых выбирают ученики и профессиональное жюри, в течение года будут получать ежемесячную премию к зарплате — 15 тысяч гривен! Мы понимаем, что педагогам нужны достойные зарплаты уже сейчас, но изменения внедряем постепенно. Начинаем с лучших!" — написал Садовый.

Голосование за лучшего дворника Львова

Также продолжается популярный среди львовян конкурс "Лучший дворник или дворничиха Львова — 2025". В этом году за звание соревнуются 85 кандидатов, которые ежедневно заботятся о чистоте и уюте города.

Голосование продолжается до 16 марта, и жители могут отдать свой голос за тех, кто, по их мнению, заслуживает этой награды, по этой ссылке.

Напомним, недавно Андрей Садовый показал, как будут работать подъемники для людей, которые передвигаются на креслах колесных.

Также во Львовском городском совете отчитались, удалось ли решить проблему с пополнением карточки ЛеоКарт для проезда в общественном транспорте.