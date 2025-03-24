Конкурс "Лучший дворник Львова-2025" - список победителей

Ежегодный конкурс на звание "Лучшего дворника Львова-2025". Фото: Новини.LIVE

Во Львове подвели итоги ежегодного конкурса на звание "Лучшего дворника Львова-2025". В этом году жители подали 85 кандидатов. А победу одержала дворник из Лычаковского района. За нее проголосовало 327 жителей.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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В этом году звание лучшей дворницы Львова завоевала Иванна Кучма с Лычаковского района. За нее отдали голоса 327 жителей. Женщина работает в доме на ул. Тракт Глинянский, 55 и уже пять лет ухаживает за придомовой территорией.

Победительница получила благодарность от общины, денежную премию 20 тысяч гривен и туристическое путешествие.

"Дворник — это не просто человек, который подметает двор. Это люди, которые каждое утро делают наш город лучше. Это те, кто первыми встречают день, независимо от погоды. Мы благодарны им за этот труд", — отметил мэр Львова Андрей Садовый, который лично наградил победителей.

К слову, Иванне Кучме — 64 года, она работает дворником с 2020 года. До этого 12 лет была оператором на АЗС, а еще раньше 26 лет работала на Львовской овощной фабрике ОАО "Агрофирма Провесинь" тепличницей.

Награждение Иванны Кучмы. Фото: Новини.LIVE

"Я очень благодарна своим жителям, что голосовали. Важно видеть результат своего труда, когда чисто, когда жители благодарят. Я счастлива", — говорит дворник.

Кроме главного победителя, определили лучших дворников каждого района. Вот они:

Сиховский район — Мария Орищин (ОСМД "МЖК ПОСТУП", ул. Драгана, 4) — 307 голосов

Шевченковский район — Валентина Орабович (ЛКП "Рясне-402", ул. Т. Шевченко, 366) — 305 голосов

Галицкий район - Николай Юрченко (ЛКП "ШРП Галицкого района", ул. Винниченко-Кривоноса) — 122 голоса

Франковский район — Светлана Маслюк (ОСМД "Владимира Великого, 125", ул. Владимира Великого, 125) — 83 голоса

Железнодорожный район — Эдуард Диденко (ЛКП "Сигнивка", ул. С. Петлюры, 51, 53) — 71 голос

Все победители получили денежную премию 10 тысяч гривен и уикендовый тур в Закарпатье.

Награждение Николая Юрченко. Фото: Новини.LIVE

Награждение Марии Орищин. Фото: Новини.LIVE

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