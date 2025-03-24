Конкурс "Лучший дворник Львова-2025" - список победителей

Львов выбрал лучшего дворника 2025 года — кто победил
Во Львове подвели итоги ежегодного конкурса на звание "Лучшего дворника Львова-2025". В этом году жители подали 85 кандидатов. А победу одержала дворник из Лычаковского района. За нее проголосовало 327 жителей.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Лучший дворник Львова 2025 года
В этом году звание лучшей дворницы Львова завоевала Иванна Кучма с Лычаковского района. За нее отдали голоса 327 жителей. Женщина работает в доме на ул. Тракт Глинянский, 55 и уже пять лет ухаживает за придомовой территорией.
Победительница получила благодарность от общины, денежную премию 20 тысяч гривен и туристическое путешествие.
"Дворник — это не просто человек, который подметает двор. Это люди, которые каждое утро делают наш город лучше. Это те, кто первыми встречают день, независимо от погоды. Мы благодарны им за этот труд", — отметил мэр Львова Андрей Садовый, который лично наградил победителей.
К слову, Иванне Кучме — 64 года, она работает дворником с 2020 года. До этого 12 лет была оператором на АЗС, а еще раньше 26 лет работала на Львовской овощной фабрике ОАО "Агрофирма Провесинь" тепличницей.
"Я очень благодарна своим жителям, что голосовали. Важно видеть результат своего труда, когда чисто, когда жители благодарят. Я счастлива", — говорит дворник.
Кроме главного победителя, определили лучших дворников каждого района. Вот они:
- Сиховский район — Мария Орищин (ОСМД "МЖК ПОСТУП", ул. Драгана, 4) — 307 голосов
- Шевченковский район — Валентина Орабович (ЛКП "Рясне-402", ул. Т. Шевченко, 366) — 305 голосов
- Галицкий район - Николай Юрченко (ЛКП "ШРП Галицкого района", ул. Винниченко-Кривоноса) — 122 голоса
- Франковский район — Светлана Маслюк (ОСМД "Владимира Великого, 125", ул. Владимира Великого, 125) — 83 голоса
- Железнодорожный район — Эдуард Диденко (ЛКП "Сигнивка", ул. С. Петлюры, 51, 53) — 71 голос
Все победители получили денежную премию 10 тысяч гривен и уикендовый тур в Закарпатье.
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