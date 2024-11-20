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Львів попередили про небезпечну погоду — прогноз на завтра

20 листопада 2024 17:01
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові 21 листопада від синоптиків
Дівчина на слизькій вулиці. Фото ілюстративне: freepik
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові завтра, 21 листопада, буде небезпечною для водіїв та пішоходів. Синоптики попередили про сніг та ожеледицю на дорогах міста й області. 

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології у середу, 20 листопада. 

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Синоптики попереджають жителів Львова та області про небезпечні погодні явища на території Львівської області та по місту Львову. 21 листопада на дорогах очікується ожеледиця.
Рівень небезпечності перший — жовтий. 

Небезпечна погода у Львові
Небезпечна погода у Львові. Фото: Львівський РЦГМ

Погода у Львові 21 листопада

У Львові завтра буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Вдень часом сніг, на дорогах ожеледиця. Також попереджають про сильний поривчастий вітер. 

Температура вночі -4...-2 °C, вдень +1...+3 °C.

Погода у Львівській області 21 листопада

На Львівщині четвер також буде хмарним. Вдень ймовірні опади у вигляді снігу. Вночі вдарить мороз, через що може утворитися ожеледиця. 

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -5...0 °C, вдень -1...+4 °C.

Допис Львівського РЦГМ
Допис Львівського РЦГМ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області за прогнозами синоптиків завтра розпочнеться зимова негода. У Львівській міській раді заявили, що комунальники готові до розчищення доріг від снігу. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харківській області 21 листопада прогнозують погіршення погодних умов — очікуються дощі та холодні ночі. Крім того, в регіоні буде сильний вітер.

погода Львів Львівська область сніг прогноз погоди ожеледиця

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