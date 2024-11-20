Прогноз погоди у Львові 21 листопада від синоптиків

Львів попередили про небезпечну погоду — прогноз на завтра
Погода у Львові завтра, 21 листопада, буде небезпечною для водіїв та пішоходів. Синоптики попередили про сніг та ожеледицю на дорогах міста й області.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології у середу, 20 листопада.
Попередження синоптиків для Львівщини
Синоптики попереджають жителів Львова та області про небезпечні погодні явища на території Львівської області та по місту Львову. 21 листопада на дорогах очікується ожеледиця.
Рівень небезпечності перший — жовтий.
Погода у Львові 21 листопада
У Львові завтра буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Вдень часом сніг, на дорогах ожеледиця. Також попереджають про сильний поривчастий вітер.
Температура вночі -4...-2 °C, вдень +1...+3 °C.
Погода у Львівській області 21 листопада
На Львівщині четвер також буде хмарним. Вдень ймовірні опади у вигляді снігу. Вночі вдарить мороз, через що може утворитися ожеледиця.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі -5...0 °C, вдень -1...+4 °C.
Нагадаємо, у Львівській області за прогнозами синоптиків завтра розпочнеться зимова негода. У Львівській міській раді заявили, що комунальники готові до розчищення доріг від снігу.
Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харківській області 21 листопада прогнозують погіршення погодних умов — очікуються дощі та холодні ночі. Крім того, в регіоні буде сильний вітер.
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