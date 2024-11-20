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Львів незабаром замете снігом — чи готові комунальники у Садового

20 листопада 2024 13:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
Андрій Садовий прозвітував про готовність комунальних служб до зими
Робота комунальних служб. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Львівській області за прогнозами синоптиків вже наступного дня розпочнеться зимова негода. Тим часом комунальники міста готові до розчищення доріг від снігу.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради

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Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради повідомляє, що комунальні підприємства, які займаються механізованим прибиранням вулично-дорожньої мережі, забезпечені необхідною технікою та протиожеледними матеріалами. Вони повністю готові до можливого погіршення погодних умов.

"Наші ШРП переведі на зимовий режим роботи. Відтак техніка і водії працюють у цілодобовому режимі, зокрема вночі. Вони забезпечені необхідною кількістю протиожеледних матеріалів і готові посипати шляхопроводи, мости на інші локації, де будуть підмерзання та ожеледиця", — повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Загалом для зимового прибирання доріг у Львівській громаді передбачено понад 150 одиниць спецтехніки. Укладено договори з іншими організаціями на залучення ще понад 80 одиниць техніки, якщо погода різко зіпсується і в регіоні будуть сильні снігові замети.

Тим часом для очищення тротуарів будуть використовуватися 80 мотоблоків і підмітальних щіток. Комунальні служби встановили ємності з піском і протиожеледними матеріалами на зупинках громадського транспорту, перехрестях, підйомах та залізничних переїздах.

Коли у Львові зіпсується погода

Тим часом Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що у Львові 20 листопада можливі пориви вітру зі швидкістю 17-22 м/с. Можливий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця. 

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідало про те, що відбувалося у Львові впродовж 1000 днів широкомасштабного вторгнення. Також мер Львова Андрій Садовий організував навчання для ветеранів війни, як їм створити власний бізнес. 

погода Львів сніг Андрій Садовий комунальні служби

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