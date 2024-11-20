Андрій Садовий прозвітував про готовність комунальних служб до зими

Львів незабаром замете снігом — чи готові комунальники у Садового
У Львівській області за прогнозами синоптиків вже наступного дня розпочнеться зимова негода. Тим часом комунальники міста готові до розчищення доріг від снігу.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
Львів готується до зимової погоди
Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради повідомляє, що комунальні підприємства, які займаються механізованим прибиранням вулично-дорожньої мережі, забезпечені необхідною технікою та протиожеледними матеріалами. Вони повністю готові до можливого погіршення погодних умов.
"Наші ШРП переведі на зимовий режим роботи. Відтак техніка і водії працюють у цілодобовому режимі, зокрема вночі. Вони забезпечені необхідною кількістю протиожеледних матеріалів і готові посипати шляхопроводи, мости на інші локації, де будуть підмерзання та ожеледиця", — повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.
Загалом для зимового прибирання доріг у Львівській громаді передбачено понад 150 одиниць спецтехніки. Укладено договори з іншими організаціями на залучення ще понад 80 одиниць техніки, якщо погода різко зіпсується і в регіоні будуть сильні снігові замети.
Тим часом для очищення тротуарів будуть використовуватися 80 мотоблоків і підмітальних щіток. Комунальні служби встановили ємності з піском і протиожеледними матеріалами на зупинках громадського транспорту, перехрестях, підйомах та залізничних переїздах.
Коли у Львові зіпсується погода
Тим часом Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що у Львові 20 листопада можливі пориви вітру зі швидкістю 17-22 м/с. Можливий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця.
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