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Львов скоро заметете снегом — готовы ли коммунальщики у Садового

20 ноября 2024 13:55
Анастасия Постоенко - Редактор
Андрей Садовый отчитался о готовности коммунальных служб к зиме
Работа коммунальных служб. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

Во Львовской области, по прогнозам синоптиков, уже на следующий день начнется зимняя непогода. Тем временем, коммунальщики города готовы к расчистке дорог от снега.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

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Львов готовится к зимней погоде

Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета сообщает, что коммунальные предприятия, занимающиеся механизированной уборкой улично-дорожной сети, обеспечены необходимой техникой и противогололедными материалами. Они полностью готовы к возможному ухудшению погодных условий.

"Наши ШРП переведут на зимний режим работы. Следовательно, техника и водители работают в круглосуточном режиме, в частности ночью. Они обеспечены необходимым количеством противогололедных материалов и готовы посыпать путепроводы, мосты на другие локации, где будут подмерзания и гололедица" , — сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС.

В общей сложности для зимней уборки дорог во Львовской общине предусмотрено более 150 единиц спецтехники. Заключены договоры с другими организациями на привлечение еще более 80 единиц техники, если погода резко испортится и в регионе будут сильные снежные заносы.

Между тем, для очистки тротуаров будут использоваться 80 мотоблоков и подметальных щеток. Коммунальные службы установили емкости с песком и противогололедными материалами на остановках общественного транспорта, перекрестках, подъемах и железнодорожных переездах.

Когда во Львове испортится погода

Тем временем, Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что во Львове 20 ноября возможны порывы ветра со скоростью 17-22 м/с. Возможен снег, налипание мокрого снега и гололедица.

Напомним, Новини.LIVE рассказывало о том, что происходило во Львове на протяжении 1000 дней широкомасштабного вторжения. Также мэр Львова Андрей Садовый организовал обучение для ветеранов войны, как им создать собственный бизнес.

погода Львов снег Андрей Садовый коммунальные службы

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