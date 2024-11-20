Андрей Садовый отчитался о готовности коммунальных служб к зиме

Работа коммунальных служб. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во Львовской области, по прогнозам синоптиков, уже на следующий день начнется зимняя непогода. Тем временем, коммунальщики города готовы к расчистке дорог от снега.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

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Львов готовится к зимней погоде

Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета сообщает, что коммунальные предприятия, занимающиеся механизированной уборкой улично-дорожной сети, обеспечены необходимой техникой и противогололедными материалами. Они полностью готовы к возможному ухудшению погодных условий.

"Наши ШРП переведут на зимний режим работы. Следовательно, техника и водители работают в круглосуточном режиме, в частности ночью. Они обеспечены необходимым количеством противогололедных материалов и готовы посыпать путепроводы, мосты на другие локации, где будут подмерзания и гололедица" , — сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС.

В общей сложности для зимней уборки дорог во Львовской общине предусмотрено более 150 единиц спецтехники. Заключены договоры с другими организациями на привлечение еще более 80 единиц техники, если погода резко испортится и в регионе будут сильные снежные заносы.

Между тем, для очистки тротуаров будут использоваться 80 мотоблоков и подметальных щеток. Коммунальные службы установили емкости с песком и противогололедными материалами на остановках общественного транспорта, перекрестках, подъемах и железнодорожных переездах.

Когда во Львове испортится погода

Тем временем, Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что во Львове 20 ноября возможны порывы ветра со скоростью 17-22 м/с. Возможен снег, налипание мокрого снега и гололедица.

Напомним, Новини.LIVE рассказывало о том, что происходило во Львове на протяжении 1000 дней широкомасштабного вторжения. Также мэр Львова Андрей Садовый организовал обучение для ветеранов войны, как им создать собственный бизнес.