Прогноз погоды во Львове на 21 ноября от синоптиков

Девушка на скользкой улице. Фото иллюстративное: freepik

Погода во Львове завтра, 21 ноября, будет опасной для водителей и пешеходов. Синоптики предупредили о снеге и гололедице на дорогах города и области.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии в среду, 20 ноября.

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Синоптики предупреждают жителей Львова и области об опасных погодных явлениях на территории Львовской области и по городу Львову. 21 ноября на дорогах ожидается гололедица.

Уровень опасности первый — желтый.

Небезопасная погода во Львове. Фото: Львовский РЦГМ

Погода во Львове 21 ноября

Во Львове завтра будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. Днем временами снег, на дорогах гололедица. Также предупреждают о сильном порывистом ветре.

Температура ночью -4...-2 °C, днем +1...+3 °C.

Погода во Львовской области 21 ноября

На Львовщине четверг также будет облачным. Днем вероятны осадки в виде снега. Ночью ударит мороз, из-за чего может образоваться гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -5...0 °C, днем -1...+4 °C.

Сообщение Львовского РЦГМ. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области, по прогнозам синоптиков, завтра начнется зимняя непогода. Во Львовском городском совете заявили, что коммунальщики готовы к расчистке дорог от снега.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области 21 ноября прогнозируется ухудшение погодных условий — ожидаются дожди и холодные ночи. Кроме того, в регионе будет сильный ветер.