Прогноз погоди у Львові на 29 серпня — Meteoprog прогнозує хмарність

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 29 серпня, у Львові прогнозують переважно похмуру та вологу погоду. Протягом дня небо буде затягнуте хмарами, а сонячні прояснення з’являтимуться рідко. У першій половині дня у місті очікується невеликий дощ. Опади будуть слабкими, однак місцями можуть періодично нагадувати про себе.

Про це повідомляє сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Погода у Львові на 29 серпня

За даними Meteoprog, погода у Львові більше нагадуватиме початок осені, ніж завершення літа. Уночі температура повітря опуститься до +16 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23 °C. Попри відсутність сонця, значного похолодання не очікується, тож температура залишатиметься досить комфортною.

Погода у Львові на 29 серпня. Фото: скриншот

Вітер змінних напрямків, його швидкість становитиме 5–7 м/с. Під час опадів через пориви може здаватися прохолодніше, ніж показуватимуть термометри. Атмосферний тиск очікується на рівні 735 мм рт. ст., а відносна вологість повітря становитиме близько 49%.

Загалом субота у Львові мине під хмарами, з періодичним невеликим дощем і помірно теплою температурою. Тим, хто планує прогулянки містом, варто врахувати ймовірність опадів у першій половині дня.

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