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Главная Львов Львов встретит субботу дождем: прогноз погоды на завтра

Львов встретит субботу дождем: прогноз погоды на завтра

Ua ru
28 августа 2026 15:43
Прогноз погоды во Львове на 29 августа — Meteoprog прогнозирует облачность
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 29 августа, во Львове прогнозируется преимущественно пасмурная и влажная погода. В течение дня небо будет затянуто облаками, а солнечные прояснения будут появляться редко. В первой половине дня в городе ожидается небольшой дождь. Осадки будут слабыми, однако местами могут периодически напоминать о себе.

Об этом сообщает сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львове на 29 августа

По данным Meteoprog, погода во Львове будет больше напоминать начало осени, чем конец лета.
Ночью температура воздуха опустится до +16 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +23 °C. Несмотря на отсутствие солнца, значительного похолодания не ожидается, поэтому температура останется достаточно комфортной.

Львів зустріне суботу дощем: прогноз погоди на завтра - фото 1
Погода во Львове 29 августа. Фото: скриншот

Ветер переменных направлений, его скорость составит 5–7 м/с. Во время осадков из-за порывов может казаться прохладнее, чем покажут термометры. Атмосферное давление ожидается на уровне 735 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха составит около 49%.

В целом суббота во Львове пройдет под облаками, с периодическим небольшим дождем и умеренно теплой температурой. Тем, кто планирует прогулки по городу, стоит учесть вероятность осадков в первой половине дня.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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